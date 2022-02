Asteroid, který zabil dinosaury hit na jaře

O několik sekund později se z východu přiřítí 10metrová (33 stop) vodní stěna, pak začnou z nebe padat skleněné koule – některé stále žhnou, když narážejí do řeky.

Ty mohou být konečné okamžiky věku dinosaurů, která skončila katastrofou, kdy město velký asteroid zasáhl mělký oceán mimo mexického poloostrova Yucatán, zabíjet tři čtvrtiny všech druhů na Zemi. Vyplývá to z nové studie zkamenělých ryb nalezeno v Severní Dakotě Místo fosílií Tanis A zemřel na následky ničivé srážky, asteroid se srazil na jaře.

Načasování srážky přišlo, alespoň pro severní polokouli, v obzvláště citlivém bodě biologických životních cyklů mnoha rostlin a zvířat.

To pravděpodobně učinilo to, co již bylo katastrofální, ještě katastrofičtější, řekla Melanie While, doktorandka na univerzitě v Uppsale ve Švédsku a hlavní autorka nové studie zveřejněné ve středu v Nature.

„Myslím, že jaro staví spoustu pozdně křídových organismů (živočichů a rostlin) na velmi zranitelné místo, protože byly venku a hledaly potravu, staraly se o potomstvo a po kruté zimě se snažily získat zdroje,“ řekl v tisku. briefing. Naproti tomu vědci, ekosystémů v jižní polokouli, kde padl, když asteroid zasáhl Zemi, zdá se, že se vrátily zpět dvakrát tak rychle jako ty na severní polokouli. Zmrazit autonehodu Jak vědci určili roční období, ve kterém asteroid zasáhl? Kosti veslonosů a jesetera jsou zachovány ve skalách na místě Tanis Přestože byli 3000 kilometrů (1864 mil) od impaktního kráteru,Kosti veslonosů a jesetera jsou zachovány ve skalách na místě Tanis Ve formaci Hill Creek To poskytuje jedinečný záznam o tom, co může být nejdůležitější událostí v historii života na naší planetě. Ryba, která byla až na jeden metr (3 nohy) dlouho, zemřel v dramatickým způsobem ihned po nárazu do asteroidu, a byl pohřben zaživa sedimentu uvolněny, když masivní tělo z vody, vypálil do asteroidem přesunut proti proudu. Myslete na vodní vlnky z kámen hozený do rybníka, ale v mnohem větším měřítku. READ COVID v Los Angeles: Okres ohlásil o víkendu téměř 45 000 nových případů COVID Na rozdíl od tsunami, která může trvat hodiny, než dosáhne zemi po zemětřesení na moři, jsou tyto pohyblivé vodní plochy, známý jako zemětřesení, okamžitě se zvedl po masivní asteroid narazil do moře. Vědci jsou si jisti, že ryby zemřel během jedné hodiny od dopadem asteroidu, není výsledkem masivních požárů nebo nukleární zimy, která byla dodána v následujících dnech a měsících, které následovaly. To proto, že „shock koule“ – malé kousky roztavené horniny, které byly vyhozené z kráteru do prostoru, kde se vykrystalizovala do skleněné podobné látky – byly nalezeny v žábry rybí. „Tyto dopadu míče, byli hodil do vesmíru, a některé z nich mohou mít jen kroužil měsíc a pak pršelo zpět na Zemi,“ řekl v průběhu kurzu. Místa výkopu, řekla: „Tyto usazeniny doslova vypadat autonehodě zamrzlé v místě. Zdá se, že nejdivočejší věc, kterou jsem kdy viděl, a jsou zachovány v nedotčeném stavu.“ Kromě toho bylo zjištěno ryby pod vrstvou hornin známé jako iridia anomálie, která je bohatá na husté společný prvek v planetky a vzácné na Zemi. Byl to právě tento rys, který jako první odhalil asteroidů kolizi na geology před více než třemi desítkami let. geologický snapshot Poněkud podobný letokruhů, kostry zkamenělé ryby uchovat vzpomínky na růst zvířat, z jejich vývoje jako embrya až do své předčasné smrti. Analýza tenké plátky kosti-i distribuce, tvaru a velikosti kostních buněk, které také kolísat podle ročních období, naznačuje, že zemřeli na jaře. Tým výzkumníků se také podíval na chemické podpisy různých izotopů uhlíku u jednoho nešťastného pádla, kde poměr mezi různými izotopovými proměnnými odhalil, jak dostupnost jeho oblíbeného jídla, planktonu, ovlivnila jeho kostru. Izotopové záznamy naznačují, že ročního růstu ryb, který se bude shodovat s nejvyšší letní dostupností kořisti, ještě nebylo dosaženo. jiný, širší studie Ze stejného místa publikované v loňském roce rovněž uvedl podobný časový rámec na jaře, zatímco Mnohem starší studie 1991 Z fosilních listy naznačila, že se to stalo v červnu. I když řekla, že si myslela, že k dopadu asteroidu došlo v dubnu, ale k získání definitivní odpovědi je zapotřebí další výzkum. READ Lancaster, Palmdale patří mezi ohniska COVID v okrese Los Angeles navzdory vysoké proočkovanosti Tento typ výzkumu je velkou hodnotu pro paleontology, řekl Alvio Alessandro Chiarenza, postgraduální výzkumný pracovník a paleontolog z University of Vigo ve Španělsku, který nebyl zapojen do studie. „Lokalita Tanis by mohla poskytnout některé z nejdůležitějších záblesků pro pochopení tohoto hromadného vymírání: Protože my paleontologové se musíme vypořádat s velmi špatným časovým rozlišením, možnost analyzovat geologický snímek geologické události může zlepšit naše chápání této klíčové události. v historii Naše planeta.“