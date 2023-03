Kolik bodů potřebujete, abyste vyhráli Premier League?

Osm jasných bodů v čele tabulky Premier League s 10 zbývajícími zápasy. Co je potřeba k tomu, aby Arsenal vyhrál svůj první titul v Premier League po 19 letech?

Mikel Arteta má svůj mladý tým na prahu pozoruhodného a velmi nečekaného zisku titulu v Premier League.

Se solidní defenzivní jednotkou, perfektně vyváženým středem pole a hráči jako Bukayo Saka, Gabriel Martinelli a Martin Odegaard, kteří mají v poslední třetině skvělé kampaně, je toho na Arsenalu hodně rád.

Ale jak a kdy může Arsenal zpečetit titul Premier League, po kterém touží? Kolik bodů potřebují získat? Jaké jsou scénáře založené na jejich masivním zápase proti Manchesteru City v dubnu?

Kolik bodů potřebuje Arsenal, aby vyhrál titul v Premier League?

S 10 zápasy do konce existuje mnoho různých způsobů, jak může Arsenal vyhrát titul v Premier League.

Ve své nejjednodušší podobě: Pokud Arsenal vyhraje devět z posledních 10 zápasů Budou korunovány zápasy Premier League.

Magické číslo, kterého Arsenal dosáhne, je 95 bodů. Pokud dosáhnou 95 bodů, Manchester City je nedožene.

ale Pokud Man City porazí Arsenal v jejich obrovské hře na Etihad 26. dubna A aby Arsenal vyhrál svůj zápas, musel by vyhrát všech devět zbývajících zápasů, aby si byl jistý titulem. To by jim dalo 96 bodů a Man City by mohl skončit s pouhými 94 body.

Pokud Arsenal remizuje proti Man City Poté může Man City skončit s maximálně 92 body. To znamená, že Arsenal bude k zisku titulu potřebovat osm výher ze zbývajících devíti zápasů, protože bude mít 94 bodů.

Kdyby Arsenal porazil Manchester City Pak bude Man City moci dosáhnout pouze 91 bodů. Proto by Arsenal musel vyhrát jen sedm ze zbývajících devíti zápasů, aby získal titul.

To vše dokazuje, jak obrovský zápas mezi Manchesterem City a Arsenalem 26. dubna bude při určování vítěze titulu.

Kdy naposledy Arsenal vyhrál Premier League?

Naposledy vyhráli titul v Premier League v sezóně 2003-04, slavné kampani „Invincibles“, protože v té sezóně neprohráli žádný ze svých 38 zápasů.

Vzpomeňte si na Patricka Vieira, Dennise Bergkampa, Thierryho Henryho, Freddieho Ljungberga, Sol Campbella, Roberta Pirese v plném proudu a Arséna Wengera se širokým úsměvem na tváři. skvělý.

Kdy naposledy vyhrál Arsenal pohár?

Poslední trofej, kterou Arsenal vyhrál, byl FA Cup v sezóně 2019-20 a v roce 2020 také vyhrál FA Community Shield.

Oba poháry vyhrál současný prezident Mikel Arteta.

Jaké tituly vyhrál Arsenal?

Zde je seznam ocenění, která Gunners ve své historii vyhráli:

FA Cup (14- Registrovat)

Tituly Premier League/První divize (13)

Ligový pohár (2)

FA Shield (16)

Evropský pohár vítězů pohárů (1)

Pohár meziměstských veletrhů (1)

