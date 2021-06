French Open: Iga Swiatek, Maria Sakkari, Coco Gauff a Barbora Krejsikova postupují do čtvrtfinále | tenisové zprávy

The WTA konečné 🎱

🇺🇸 Gauff vs Krejčíková 🇨🇿🇨

🇬🇷 Sakari vs. vaše sladkosti 🇵🇱

🇰🇰 Rybakina vs. Pavlyuchenkova 🇷🇺

🇸🇮 vs. Zidanek Badusa 🇪🇸#Roland Garros

Roland Garros 7. června 2021