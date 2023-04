Vesmírný závod! Meteority zasáhly Maine a muzeum nabízí odměnu 25 000 dolarů

Někde v odlehlém úseku lesů poblíž hranice Maine s Kanadou se na Zemi zřítily balvany z vesmíru a mohou být rozházené po Zemi – čekají jen na to, až je vyzvednou.

Pokud jste první, kdo najde velký, muzeum říká, že jako odměnu zaplatí 25 000 dolarů.

Neobvykle jasnou ohnivou kouli bylo možné vidět za denního světla v sobotu v poledne, řekl Darrell Pitt, šéf divize meteoritů v Maine Mineral and Gem Museum v Bethel.

NASA říká, že čtyři radarové skeny detekovaly „podpisy odpovídající meteorickým rojům, které byly v daném čase a místě hlášeny očitými svědky“, a lidé také slyšeli sonické třesky. Vesmírná agentura uvedla, že to bylo poprvé, co radar zaznamenal pád meteoritu v Maine.

Maine Mineral and Gem Museum chce rozšířit svou sbírku, která zahrnuje měsíční a marsovské horniny, řekl Pitt, takže první lovci meteoritů, kteří odevzdají 1-kilogramový (2,2 librový) vzorek, obdrží cenu 25 000 dolarů. To by mohla být velikost softballu.

„Jak si lidé více uvědomují, čím více lidí se dívá – tím je pravděpodobnější, že se uzdraví,“ řekl Pitt ve středu.

Pitt řekl, že protože přistávací modul byl detekován radarem, byl přesvědčen, že meteority lze nalézt na Zemi.

Neexistuje však žádná záruka, že tam budou nějaké meteority dostatečně velké na to, aby požadovaly platbu.

NASA na svých webových stránkách uvedla, že „hmotnosti meteoritů vypočítané z radarových signatur se pohybují od 1,59 g (0,004 lb) do 322 g (0,7 lb), ačkoli větší hmotnosti mohly klesnout.“

Meteority pravděpodobně rozbily pás země táhnoucí se od White Township, Maine, po Canoes, New Brunswick. Podle NASA budou největší vzorky rozptýleny na západním konci pole trosek, nejblíže Waite – asi 3 a půl hodiny jízdy od Portlandu.

Nalezení vesmírné skály o velikosti softballu ve volné přírodě může být jako hledání jehly v kupce sena: Odhadovaná oblast, kam meteory dopadly, je míle (1,6 km) široká a zabírá 10-12 mil (16-19 mil), řekl Pete. . km), až do Kanady.

Muzeum žádá ctižádostivé lovce meteoritů, aby se před hledáním seznámili s tím, jak meteorit vypadá, aby věděli, co mají hledat, a vyhnuli se soukromému vlastnictví, pokud nemají povolení.

Muzeum má rozsáhlou sbírku exemplářů, včetně největších neporušených marťanských hornin na Zemi.

Pitt řekl, že muzeum se také snaží koupit jakékoli další exempláře nalezené lovci meteoritů. Řekl, že vzorky „by mohly snadno mít cenu zlata.“