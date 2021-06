Sharma, šťastný poražený, se „uškrtil“ ve Wimbledonu | Canberra Times

Astra Sharma přiznala, že se udusila poté, co propásla fantastickou šanci vyhrát svůj první zápas ve Wimbledonu po pozdní výzvě hrát jako „šťastný poražený“. Sharma Perthová, která byla minulý pátek vyřazena ve třetím kvalifikačním kole, se půl hodiny před středečním zápasem dozvěděla, že dostala druhou šanci poté, co z turnaje odstoupila Ukrajinka Lesia Tsurenko. Ale i když světová osiva číslo 127 hledala dlouhé úseky svého zápasu v prvním kole proti zkušené 109. Češce Kristině Plíškové, jako by chtěla využít, promarnila dvě šance na vítězství v posledních dvou setech a znovu prohrála 3-6 6 – 4 6-4. “Opravdu nevím, co řeknu, bylo to prostě dusivé. Chci říct, díky Pliskové jsem tam mohl zůstat a zůstat tvrdý, ale trochu jsem to zahubil a to je to, co mě teď opravdu bolí.” ”, Řekl západní australský rodák ze Singapuru. „Opravdu frustrující. Myslím, že jen trochu myslel na budoucnost a neseděl v tu chvíli, a to je opravdu frustrující.“ Sharma připustila, že jí připadalo „trochu obtížné“ připravit se na velký zápas s pouhým půlhodinovým předstihem, ale to jí nezabránilo v předčasném postupu. Poté, co svými divokými údery ovládla první set, vypadala, že vyhraje druhý set, když vedla 4: 2, ale do dalších čtyř zápasů narazila jen pro levorukou Pliskovou, sestru dvojče s hvězdou Carolinou. Sharma, která si v dubnu udělala velký náskok vítězstvím v prvním šampionátu WTA ve své kariéře v Charlestonu, se znovu rozhodla přesunout na další rozhodující místo 4: 2, ale Plíšková ukázala všechny své zkušenosti, aby se ujala vedení vítěznou sérií . Blížící se. Sharma vypadala trochu napjatě, její střela nebyla tak tvrdá jako dřív, zatímco Češka se jen zesílila a dokázala zvítězit po 1 hodině a 40 minutách s láskou ve finále. „Právě jsem se vrátil na rýsovací prkno a vymyslel způsob, jak tomu zabránit,“ povzdechl si Sharma. Australian Associated Press

