Zheng Qinwen sesadil loňského vicemistra Onse Jabeura a postoupil do čtvrtfinále US Open.

Číňanka Qinwen Zheng reaguje poté, co porazila tuniského Onese Zabiureho během čtvrtého kola tenisového mistrovství US Open v New Yorku, pondělí 4. září 2023. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)

NEW YORK (AP) – Zheng Qinwen v pondělí porazil loňského vicemistra z US Open Anse Jabura 6:2, 6:4 a dostal se do čtvrtfinále ve Flushing Meadows.

Zeng na 23. místě se stal prvním čínským hráčem, který se dostal do čtvrtfinále US Open od Wang Qiang v roce 2019. Dokázal to agresivní pozemní hrou, která přinesla 21 vítězů nad pátým Tunisanem.

„Cítím se velmi šťastný a nadšený, že mohu hrát na velkém stadionu,“ řekl 20letý Zheng divákům na stadionu Louise Armstronga.

Zabier, který se dopustil 33 nevynucených chyb, se při svém běhu na US Open občas cítil špatně, což bylo zklamáním poté, co se dostal do finále tří z posledních pěti grandslamů, včetně posledních dvou Wimbledonů.

Zengová vyhrála tři ze čtyř loňských finalistek dvouhry US Open, přičemž pouze druhá nasazená Aryna Sabalenková a Běloruska č. 1 WTA Ika Svitek prohrála ve čtvrtém kole s jedničkou.

Zeng se pak utká s vítězkou zápasu mezi Sabalenkovou a 13. Dariou Kasatkinovou. Dalo by to Zhengovi příležitost zapsat se do historie – vyrovnat se nejlepším běhům čínských hráčů – semifinálové účasti Peng Shuai v roce 2014 a Li Na v roce 2013 – na US Open.

Předtím Carlos Algarz porazil nenasazeného Mattea Arnoldiho 6-3, 6-3, 6-4 a postoupil do čtvrtfinále, potřetí dosáhl alespoň tak daleko ve Flushing Meadows.

Po vítězství ve Wimbledonu v červenci, tehdejším čísle, se snaží obhájit svůj titul. Alcaraz, nasazená jednička, poté řekl, že nyní dává přednost tvrdým kurtům před jakýmkoli jiným povrchem a dává přednost hře pod střechou stadionu Arthura Ashe. Obojí si užil proti 61. Italovi Arnoldimu, který se příliš nevyrovnal síle Alcaraze, který dal 31 vítězů.

Dvacetiletý Španěl se postupem do osmifinále stal nejmladším hráčem, který se v úvodní sezoně 1968 dostal do tří čtvrtfinále US Open, a jediným hráčem kromě Andreho Agassiho do 21 let.

Algaraz se v Ashe dále utká s vítězem nočního zápasu mezi šestým nasazeným Janicem Sinnerem a 12. Alexandrem Zverevem.

Osmý nasazený Rus Andrej Rublev postoupil do svého čtvrtého čtvrtfinále US Open a devátého grandslamového čtvrtfinále výhrou 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 nad Britem Jackem Draperem. Bude čekat na vítěze zápasu šampiona US Open 2021 mezi třetím nasazeným Daniilem Medveděvem a 13. Alexem de Minaurem.

Předtím si Madison Keysová zajistila místo ve čtvrtfinále výhrou 6-1, 6-3 nad kolegyní Američankou Jessicou Pegulaovou za méně než hodinu.

Keysová, vicemistryně z Flushing Meadows z roku 2017 se 77 %, použila silné pozemní údery ke snížení rally – v průměru jen něco málo přes tři údery – k rychlé práci se svým soupeřem ze třetího řádu a blízkým přítelem.

Pro Pegulu to znamenalo další grandslamové zklamání. Na každém velkém turnaji postoupil do čtvrtfinále, ale do poslední čtyřky se ještě nedostal.

Keysovou čtvrtfinálovou soupeřkou byla devátá nasazená Češka Markéta Vondroušová, která vyhrála druhý zápas za sebou 6:7 (3), 6:3, 6:2. titul po vítězství ve Wimbledonu.

„Po Wimpym jsem to nečekala, byl tam velký tlak,“ řekla Vondroušová v pozápasovém rozhovoru. „Uvidíme, co bude dál.“

