Baldur’s Gate III působí jako velmi dlouhá hra

Videohry se staly žánrem respektovat čas sebe v posledních několika letech, zejména RPG. Mnohým z nich může první kolo trvat několik desítek hodin i více, v závislosti na tom, jak hluboko se vedlejší úkol rozhodne jít. Ale pokud hledáte něco, co zabere mnohem více času než tohle, Baldurova brána III Připraven vyzvednout zbytek roku 2023, příteli.

Pátek, Larian Studios Oznamte to Dungeony a draci Datum vydání hry se posune ze září na srpen, částečně proto, aby nedošlo k nasátí do jiných her ve stejném časovém rámci. Studio také odhalilo některé zajímavé statistiky Ohledně jejího výpisu: To znamená, že to bude velmi dlouhá hra. Jen samo o sobě se říká, že kinematografie hry je „přes 170 hodin“. Studio se chlubilo, že ano Více než dvakrát déle než HBO hra o trůny. (podle VG247osmisezónní série měla stopáž 70 hodin a 14 minut.) Stejně tak dialogy během těch kinematografií jsou prý trippy. délka tři Pán prstenů Romány kombinované.

Je zajímavé udělat to na Larianově straně, vzhledem k tomu, jak byly tyto dvě nemovitosti určeny proudu fantazijní krajiny jak to známe. Na technické úrovni by to vzhledem k tomu měl být logistický výkon Baldurova brána III Je postavena na hráčových volbách v rozhovorech, hlavních vyprávěcích tónech a důsledcích, které z nich vyplývají. Vzhledem k tomu, že tato hra má různá pozadí postav, třídy a podtřídy, aby bylo možné vzít v úvahu mnoho systémů, Je snadné vidět, jaké jsou dialogy a filmové záběry, pokud jsou na povrchu. někdo (nejspíše na YouTube) Určitě budete sledovat všechny různé vzhledy, které hra nabízí, a bude zajímavé vidět všechny tyto změny, velké i malé.

Co se týče délky, samotná hra je prý průměrná 75-100 hodin jednou hrát. Pokud se o to pokusíte, toto číslo se přirozeně zdvojnásobí Všechno Hru je třeba odeslat, šéf Larian Vince Swain Ke l přiznal IGN jeho přesvědčení, že Hráči si najdou způsob, jak tuto hrací dobu prodloužit . S odkazem na popularitu hry v roce 2018 Divinity: Original Sin II, Řekl, že hráči, kteří tvoří online večírky s jinými lidmi „ trvat rok a půl. Budou pořádat své pravidelné seance, kde budou hrát, jako D&D. „

Larian nedělal „věčnou hru“ v tomto smyslu Baldurova brána III je titul živé služby v kontextu toho, Pánev nebo Final Fantasy XIV. Ale hra je postavena tak, že hráči mohou opustit hru, hrát chvíli něco jiného a vrátit se později. A Vincke si je docela jistý, že hráči vytvoří novou postavu (buď hodiny ve své současné postavě, nebo hned po valení kreditů). „Budete to hrát na kousky,“ pokračoval. „ viděno s druhý původní text, Lidé to hráli roky. Pořád to hraje hodně lidí […] Nemyslím si, že skončíš za měsíc, to říkám.“

Baldurova brána III Na PC 3. srpna, 6. září bude následovat verze pro PlayStation 5.

