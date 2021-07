Evakuace objednané, protože na západním pobřeží Kanady zuří požáry | Zprávy

Byly vydány objednávky obyvatelům mnoha částí Britské Kolumbie evakuace Po kanadských provinciích zuřily požáry po rekordní vlně veder, která podle úředníků přispěla ke stovkám úmrtí

Přibližně v poledne v sobotu bylo v Britské Kolumbii považováno za aktivní 176 požárů, včetně 76 hlášených za poslední dva dny, Hlavní panel služby BC Wildfire.

„Celkově jsme tři týdny před sušicím cyklem,“ řekl novinářům v pátek odpoledne Clive Chapman, ředitel regionálních operací BC Wildfire Service. zmínil podle CBC News.

„Nemůže se to opravdu srovnávat s minulými obdobími jen kvůli vlně veder, která vypukla v červnu.“

Jen ve čtvrtek bylo hlášeno asi 12 000 blesků v celém kraji, řekl Chapman, také podle zpráv CTV News. zmínil.

Lytton Main Street, před a po včerejším ničivém požáru. (Foto člen hasičského sboru Chilliwack) pic.twitter.com/OaoRvg1ch3 – Justin McIlroy (@j_mcelroy) 1. července 2021

Požáry přicházejí poté, co nejzápadnější kanadská provincie za poslední týden zaznamenala rekordní teploty. Vesnice Lytton, vzdálená asi 275 kilometrů severovýchodně od Vancouveru ve vnitrozemí Britské Kolumbie, překonala rekord v celé zemi. Země několik dní po sobě. .

Lytton nařídil evakuaci v rámci celé komunity poté, co tento týden vypukly rozsáhlé požáry, které donutily obyvatele uprchnout. Místní média uvedla, že zemřeli nejméně dva lidé.

„Byla tu velká panika,“ řekl úřadující předseda poslanecké sněmovny John Haugen v Leighton First Nation. zmínil od CBC. „Vybuchlo to a vzalo vše, co mu stálo v cestě.“

Kanadský národní ministr obrany Harjit Sagan v pátek večer uvedl, že federální vláda zřizuje základnu pro nouzové reakce v Edmontonu v Albertě, aby pomohla reagovat na požáry.

“Do Edmontonu dáme co nejrychleji více vzdušných zdrojů, včetně jednoho Herkulesa a dvou vrtulníků Chinook se středně těžkým výtahem. Lze je použít k zajištění letecké přepravy pro hasiče a vybavení do postižených oblastí a z nich a na podporu evakuace,” řekl Sagan na Twitteru. populace “.

Vzhledem k nebezpečné povaze situace v oblasti lesních požárů v západní Kanadě zřizujeme v Edmontonu předávací operační stanoviště, které bude v případě potřeby schopno poskytnout podporu na celém Západě. – Harjit Sajjan 3. července 2021

Vláda Britské Kolumbie rovněž oznámila finanční pomoc místním vládám a prvním zemím zasaženým požáry.

„Jak včera řekl předseda vlády, provinční a federální vlády tam budou, aby pomohly Lyttonovi s obnovou komunity,“ uvedl ve svém prohlášení Mike Farnworth, ministr veřejné bezpečnosti a právní zástupce.

Odborníci uvedli změnu klimatu jako hnací sílu počáteční sezóny požárů a nedávného horka, které podle meteorologů souvisí s takzvanou „termální kopulí“ – meteorologickým systémem, který zachycuje horký vzduch – sestupující na západním pobřeží i v Pacifik severozápad USA.

Úředníci a obyvatelé se nadále zabývají účinky horka.

Šéfka soudního lékařství v Britské Kolumbii Lisa Lapointeová v pátek uvedla, že mezi 25. červnem a 1. červencem bylo hlášeno 719 úmrtí – třikrát více, než by za normálních okolností došlo v podobném období. Řekla, že mnoho úmrtí bylo mezi staršími lidmi žijícími osamoceně v soukromém bydlení s minimální ventilací.

„Tyto informace zveřejňujeme, protože nepříznivé počasí v Britské Kolumbii se minulý týden považuje za důležitý faktor přispívající ke zvýšení počtu úmrtí,“ uvedl Lapointe ve svém prohlášení.

Požár hoří před městem Lytton, kde propukne a nutí všechny k evakuaci 1. července v Britské Kolumbii. [Jennifer Gauthier/Reuters]

“V některých částech provincie se i nadále setkáváme s neobvykle vysokými teplotami a je stále důležité věnovat zvláštní pozornost tomu, abychom se vyhnuli nebezpečným účinkům extrémního tepla. Dávejte pozor na rodinu, přátele a sousedy, zejména ty, kteří žijí sami.”

Colton Davis, novinář pro NL News Radio v Kamloops v Britské Kolumbii, uvedl, že situace je „naprosto děsivá“.

„V lokalitě Kamloops existuje mnoho velkých, rozsáhlých požárů mimo kontrolu, které hoří za hranicemi města,“ řekl Davis v sobotu al-Džazíře.

“Za poslední asi čtyři dny, jak mluvíme, více než 75 000 hektarů lesa.” [have] Ztratili se sami z těchto ničivých požárů. “