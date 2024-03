Pasivní budova pro aktivní lidi: Sportovní areál Ova v Cullenu

Cvičení je pro vás dobré. A pokud je to dobré i pro životní prostředí nebo má alespoň nízkou ekologickou stopu, ještě lépe! To je případ tělocvičny, kterou navrhl Vejce aarchitektonické studio Stepan Valoš a Jiří ObuchinskyJde o reakci na soutěž, kterou pořádá město Kulin v České republice. Město se datuje do 13. století a leží ve středních Čechách na řece Labi, necelých 60 km východně od Prahy, na důležité železniční trati. Toto živé město s asi 32 000 obyvateli potřebovalo nový sportovně-zábavní areál vzhledem k významné roli sportu v historii města: Kolín je domovem jednoho z nejstarších českých fotbalových týmů, AFK Kolín, který existuje dodnes. Ve formátu mládežnických týmů; Ve městě také sídlí FK Kolín, který se od roku 2014 vrátil do druhé ligy České republiky.

Sdělení bylo pro „Vybudování tělocvičny se zázemím a posezením u řeky Labe“. Inženýři O-VA vycházeli při reakci na tento požadavek ze studie umístění nové infrastruktury. Pozemek se nachází na severovýchodním okraji Cullenu vedle tenisových kurtů a sportovního hřiště. Tento shluk sportovních zařízení je obklopen listnatými lesy a je snadno dostupný po cyklostezce podél řeky Labe.

Toto nastavení bylo velmi důležité pro definování architektonické podoby nového sportovního areálu, jehož cílem je dosáhnout sousedského a intimního vztahu k městu, řece Labi a lesu bez zanedbání místní historie a paměti.

Pojďme se na tento koncept podívat blíže. Konstrukce je obdélníkový betonový blok s objemem vykládaných dřevěných desek, které zajišťují požadovanou výšku pro různé akce, které se budou ve sportovním areálu konat. Konzolová spodní část budovy chrání vchod a dodává budově příjemný pocit. Velká okna v nové složce nabízejí spoustu věcí Přirozené světlo Uvnitř čerpající z české tradice sokolských sportovních hal: OV-Architects se snaží zprostředkovat Optimistický duch Právě v meziválečném období zařízení tohoto typu vzkvétala.

Jednoduchý obdélníkový design budovy zajišťuje optimální přístup k hřištím, servisním plochám a diváckým sezením se železobetonovou základnou. Design také umožňuje vynikající vizuální kontrolu prostoru. Nosnou svislou konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové sloupy, krovy jsou z 32 metrů dlouhého lepeného dřeva. Zásypové stěny mezi sloupy jsou z prefabrikovaných betonových panelů. Celá konstrukce je tepelně a akusticky izolována, což je užitečné, když je prostor rozdělen na dvě části pro pořádání různých akcí.

Konstrukční řešení přijatá ov-a pomáhají snížit energetickou náročnost nového sportovního areálu. Podlahová deska funguje jako tepelná hmota, která v létě objekt ochlazuje pomocí tepelného čerpadla, které zajišťuje i vytápění v zimě. To vše se děje za pomoci přirozeného větrání. Fotovoltaické panely na přístřešku nad vchodem pokrývají část potřeby elektřiny budovy. Nový sportovní areál je zkrátka pasivní energetickou budovou pro aktivní a energické lidi!

Christian Berklein

projekt: Vejce a

Místo: Kulin, Česká republika

Rok: 2019

obrázky: com. boysplaynice