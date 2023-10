Objev JuMBO: Nový snímek Webba odhaluje záhadné planetární objekty v mlhovině Orion

Poznámka redakce: Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o fascinujících objevech, vědeckém pokroku a dalších.





Nové snímky pořízené vesmírným dalekohledem Jamese Webba odhalily v mlhovině v Orionu úžasné dvojice objektů podobných planetám, které nebyly nikdy předtím objeveny.

Mlhovina v Orionu, zářící oblak prachu a plynu, je jednou z nejjasnějších mlhovin na noční obloze a lze ji rozeznat jako meč v souhvězdí Orion. Tato mlhovina, která se nachází 1300 světelných let od Země, již dlouho poskytuje astronomům velké množství nebeských objektů ke studiu, včetně planetotvorných disků kolem mladých hvězd a nebeských těles. Hnědí trpaslíciNebo objekty s hmotností pohybující se mezi hmotností planet a hvězd.

Astronomové použili blízko infračervenou webovou kameru, nazvanou NIRCam, k zachycení mozaiky světla o krátkých a dlouhých vlnových délkách v mlhovině Orion, která odhalila… Bezprecedentní detaily A nečekané objevy.

Když astronomové Samuel J. Pearson a Mark J. McCaughrian studovali krátkovlnný snímek mlhoviny v Orionu, přiblížili hvězdokupu Trapezium, mladou hvězdotvornou oblast starou asi milion let, naplněnou až po okraj tisíci hvězdami. . Nové hvězdy. Kromě hvězd vědci pozorovali i hnědé trpaslíky, kteří jsou příliš malí na to, aby iniciovali jadernou fúzi v jejich jádrech a stali se hvězdami. Hnědí trpaslíci mají hmotnost menší než 7 % hmotnosti Slunce.

Při hledání dalších izolovaných objektů s nízkou hmotností astronomové našli něco, co nikdy předtím neviděli: dvojice objektů podobných planetám o hmotnosti 0,6 až 13 hmotností Jupiteru, které, jak se zdá, zpochybňují některé základní astronomické teorie.



Vědci je nazvali Jupiter Mass Binary Objects neboli JuMBO.

„Ačkoli některé z nich jsou hmotnější než Jupiter, budou přibližně stejně velké a o něco větší,“ řekl Persson, vědecký pracovník ESA z Evropského vesmírného výzkumného a technologického centra v Nizozemsku.

Astronomové našli 40 párů masivních objektů a dva trojité systémy, všechny na širokých drahách kolem sebe. Přestože existují ve dvojicích, vzdálenost mezi objekty je obvykle asi 200 astronomických jednotek, neboli 200násobek vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. Objektům může trvat 20 000 až 80 000 let, než dokončí svou oběžnou dráhu kolem sebe.

Evropská kosmická agentura Na tomto snímku je vidět pět jumbo objektů, na kterých jsou přiblíženy jemné detaily Webbova většího snímku kupy lichoběžníků v mlhovině Orion.

objekty‘ Teploty se pohybují od 1000 stupňů Fahrenheita (537 stupňů Celsia) do 2300 stupňů Fahrenheita (1260 stupňů Celsia), řekl Pearson. Plynné objekty jsou mladé, astronomicky řečeno, staré asi milion let. Pro srovnání, naše sluneční soustava je stará 4,57 miliardy let.

„Jsme v polovině života Slunce, takže tyto objekty v Orionu jsou 3denní děti.“ řekl Macogrian, hlavní poradce pro vědu a průzkum v Evropské kosmické agentuře. „Stále jsou docela svítivé a teplé, protože energie, kterou měli, když byly vytvořeny, jim stále umožňuje zářit, což je způsob, jak tyto věci můžeme vidět na prvním místě.“

McCaughrian a Pearson napsali dva články na základě svých objevů v mlhovině v Orionu pomocí Webbova teleskopu. Byla to studia Odesláno do akademických časopisů k publikaciPředběžné výsledky jsou k dispozici na webových stránkách s názvem Preprint arXiv. Mnoho otázek však zůstává ohledně megafauny, včetně toho, jak se vůbec objevila.

Hvězdy vznikají z obřích mračen plynu a prachu, které se zhroutí vlivem gravitačních sil. Tento proces pokračuje, zatímco disky plynu a prachu obíhají kolem hvězd a vytvářejí planety. Ale neexistují žádné existující teorie, které by vysvětlovaly, jak se tvoří masivní objekty nebo proč se nacházejí v mlhovině v Orionu, řekl Macogrian.

Někteří by například mohli považovat JuMBO za takové Darebné planetyNebo objekty planetární hmotnosti, které se volně pohybují vesmírem bez obíhání hvězd. Ale mnoho nepoctivých planet začíná obíhat hvězdy dříve, než jsou vyvrženy, a bylo by obtížné vysvětlit, jak by mohly být jejich dvojice vyvrženy ve stejnou dobu, zatímco by spolu zůstaly spojeny gravitací.

NASA/ESA/CSA Tento webový obrázek ukazuje úplný sken mlhoviny Vnitřní Orion a kupy lichoběžníku pořízený s dlouhými vlnovými délkami světla.

„Vědci pracovali na teoriích a modelech formování hvězd a planet po celá desetiletí, ale nikdo z nich nikdy nepředpovídal, že najdeme dvojice objektů s extrémně nízkou hmotností, které se vznášejí samy ve vesmíru – a my jich vidíme spoustu,“ řekl Pearson. . „Hlavní věc, kterou se z toho učíme, je, že je něco zásadně špatného v našem chápání formování planet nebo formování hvězd nebo obojího.“

Mlhovina v Orionu je oblíbeným cílem astronomů a jak se dalekohledy stávají většími a sofistikovanějšími, je v mlhovině detekováno více objektů, řekl McCaughrian.

„I když věci, na které se díváme, jsou opravdu slabé, v infračerveném světle jsou jasnější, takže (to) „Kde máte největší šanci je zahlédnout,“ řekl Pearson e-mailem. „Vesmírný dalekohled Jamese Webba je nejvýkonnější infračervený dalekohled, jaký byl kdy postaven, a tato pozorování by jednoduše nebyla možná s žádným jiným dalekohledem.“

Pozorování mlhoviny plánované na začátek roku 2024 by mohlo poskytnout více znalostí o složení atmosféry masivních objektů, řekl Pearson. Vědci chtějí také odhalit další podrobnosti o objektech, včetně přesných měření jejich hmotnosti.

Mezitím další výzkum zaměřený na různé oblasti tvorby hvězd by mohl odhalit, zda masivní, masivní objekty existují i ​​jinde za mlhovinou v Orionu.

„Hlavní otázka zní: ‚Co?! Odkud se to vzalo?‘,“ řekl Pearson. „Je to tak neočekávané, že k jeho vysvětlení bude zapotřebí mnoho budoucích pozorování a modelů.“