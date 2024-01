Nejsou to cizinci. To je verdikt úředníků v Peru, kteří zabavili dvě panenky

LIMA, Peru (AP) – Nejsou to mimozemšťané. To v pátek řekli forenzní experti v Peru o dvou postavách ve tvaru loutek a údajné tříprsté ruce, kterou celní orgány v jihoamerické zemi loni zabavily ze zásilky směřující do Mexika.

Forenzní experti z peruánské generální prokuratury uvedli, že předměty byly vyrobeny z papíru, lepidla, kovu a lidských a zvířecích kostí.

Forenzní archeolog Flavio Estrada, který analýzu vedl, uvedl, že výsledky vyvracejí přesvědčení některých lidí, že čísla pocházejí z „mimozemského centra nebo pocházejí z jiné planety a všechna jsou zcela mylná“.

„Závěr je jednoduchý: jsou to panenky sestavené z kostí zvířat z této planety pomocí moderních syntetických lepidel, takže nebyly sestaveny během předhispánských časů,“ řekl Estrada novinářům. „Nejsou to mimozemšťané; Nejsou to cizinci.

Nejvyšší státní zastupitelství zatím nezjistilo, komu věci patří. Úředníci v pátek pouze uvedli, že zamýšleným příjemcem věcí byl mexický státní příslušník, než je celníci v říjnu zabavili.

Mexický novinář José Jaime Mosan a někteří mexičtí zákonodárci se stali předmětem mezinárodního posměchu v září Když šel před parlament země, aby předložil dvě krabice obsahující údajné mumie nalezené v Peru.

On a další tvrdili, že jsou „nelidské bytosti a nejsou součástí naší pozemské evoluce“.

V listopadu se Mosan vrátil do mexického kongresu se skupinou peruánských lékařů a strávil více než tři hodiny naléháním na problém „mimolidských bytostí“, o nichž řekl, že byly nalezeny v Peru, kde v roce 2017 učinil podobná tvrzení. Generální prokurátor Úřad toho roku v Peru zjistil, že údajná UFO byla ve skutečnosti „nově vyrobenými panenkami, které byly pokryty směsí papíru a umělého lepidla, aby simulovala přítomnost kůže“.

„Nejsou to pozůstatky mimozemských předků, kteří se je pokusili představit,“ uvádí zpráva z roku 2017.

V pátek experti ukázali reportérům dvě dvoumetrové panenky oblečené v červeném, oranžovém a zeleném oblečení. Řekli, že vyšetření ukázala, že k výrobě panenek byly použity kosti ptáků, psů a dalších zvířat.

Mezitím údajná ruka se třemi prsty podstoupila rentgenová vyšetření. Estrada řekl, že ruka byla „docela špatná“ a byla vytvořena z lidských kostí.