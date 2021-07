O 49 let později na počest izraelských obětí olympijského masakru v roce 1972 při zahájení v Tokiu

Čtyřicet devět let po masakru izraelských sportovců na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 zahrnoval v pátek zahajovací ceremoniál olympijských her v Tokiu 2020 vůbec poprvé památník obětem teroristického útoku.

Vyznamenání byla udělena těm, kteří byli ztraceni během pandemie a v průběhu dějin olympijských her. Konkrétně byla zmíněna izraelská delegace zabitá na mnichovských hrách. Na stadionu nastal okamžik ticha spolu s taneční show na počest mrtvých.

„Pamatujeme si zejména ty, kteří přišli o život během olympijských her,“ řekl hlasatel. „Jedna skupina si stále drží silné místo ve všech našich vzpomínkách a stojí za vším, co jsme na hrách ztratili: členy izraelské výpravy na olympiádu v Mnichově 1972.“

Útok v roce 1972 na olympijských hrách v Mnichově viděl zabití 11 izraelských sportovců v rukou palestinské teroristické skupiny Black September. V olympijské vesnici byli zabiti dva Izraelci. Palestinští teroristé unesli devět dalších a požadovali propuštění stovek palestinských vězňů a dvou prominentních levicových aktivistů v západním Německu.

Po neúspěšném pokusu německých bezpečnostních sil získat rukojmí, Filištíni obrátili zbraně k Izraelcům a všechny je zabili.

Mezi 11 oběťmi jsou David Berger, Zeev Friedman, Yosef Gutfreund, Moshe Weinberg, Yosef Romano, Mark Slavin, Eliezer Halfin, Yaakov Springer, Andre Spitzer, Amitzor Shapira a Kehat Shor. jejich jednotlivé příběhy Lze jej přečíst v tomto blogovém příspěvku z roku 2014.

Účastnili se akcí, jako je zápas, šerm, vzpírání a atletika.

Rodiny mnichovských obětí již roky bojují za větší veřejné uznání mrtvých od Mezinárodního olympijského výboru. Mezinárodní olympijský výbor čelil kritice Za to, že odmítl stát minutou ticha za izraelské oběti během zahájení londýnských her v roce 2012, 40 let po útoku.

Na pátečním ceremoniálu byly vdovy Anki Spitzer a Ilana Romano.

„Konečně existuje spravedlnost pro manžely, syny a otce zabité v Mnichově,“ uvedli oba ve společném prohlášení. Prošli jsme 49 lety boje a nikdy jsme se nevzdali. [We] Nemůžeme zadržet slzy. V tuto chvíli jsme čekali. “

Slavnostní zahájení olympijských her v Tokiu 2020, 23. července 2021, se zúčastní Anki Spitzer a Ilana Romano, vdovy po Andre Spitzerovi a Josephu Romanovi, kteří byli zabiti při masakru v Mnichově v roce 1972.

V roce 2016 se poprvé konal pamětní obřad během her v Riu (ale ne při zahajovacím ceremoniálu), rovněž pod Bachovým vedením.

Se dvěma vdovami mezi oběťmi a několika členy izraelského týmu Bach uvedl, že masakr v Mnichově „byl útokem nejen na naše kolegy z olympiády, ale také útokem na hodnoty, které olympijská vesnice představuje“.

Ilana Romano, střed, a Anki Spitzer, vpravo, vdovy po izraelských atletech zabitých palestinskými ozbrojenci na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972, navštěvují památku na počest svých manželů před letní olympiádou v brazilském Riu de Janeiru ve středu srpna. 3. 2016 (AP Photo / Edgard Garrido, Pool)

Premiér Naftali Bennett tento krok ocenil.

“Dnes, poprvé na olympijských hrách, došlo k oficiálnímu připomenutí masakru 11 členů izraelské výpravy na olympiádě v Mnichově. Pozdravuji tento důležitý historický okamžik. Ať jsou jejich vzpomínky požehnáním.”

Yigal Karmi, prezident izraelského olympijského výboru, uvedl, že Izrael je „vděčný“ za čest roku 2021.

“MOV splnil touhy rodin jedenácti izraelských obětí Mnichova a oslavil jejich památku s odvahou.” [them] „Na zahajovacím ceremoniálu dnes večer,“ uvedl ve svém prohlášení.

Nositelky izraelské vlajky Hanna Minenko (vlevo) a Jakov Tomarkin vedou delegaci během zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Tokiu 2020 na olympijském stadionu v Tokiu 23. července 2021 (foto Ben Stansal / AFP)

Řekl, že předseda Německého olympijského výboru Thomas Bach slíbil rodinám mrtvých, že „olympijské hnutí si poprvé v historii, po 49 letech, bude pamatovat 11 obětí v Mnichově. Slíbil, a byl věrný svému slovu. “