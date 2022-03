Rychlá a zběsilá křižovatka se rychle a zuřivě odepisuje 29. dubna

Rychle a zběsile křižovatkaFast & Furious tie-in od Slightly Mad Studios, bude odstraněn z digitálních obchodů 29. dubna.

Podle aktualizací herní webA Rozcestí K tomuto datu nebude k dispozici ke koupi, ale hráči, kteří jej vlastní digitálně, jej budou mít stále ve svých knihovnách a v budoucnu si jej budou moci znovu stáhnout. Stejně tak budou stále fungovat režimy DLC a online médií – prodeje jsou podle aktualizace jedinou věcí, která se vypíná.

Veškerý prodej produktů skončí za: 29. dubna 2022 – 4:00 SEČ * Upozorňujeme, že časy se mohou lišit podle regionu. Pokud jste si hru zakoupili digitálně, zůstane ve vaší knihovně a v budoucnu si ji můžete znovu stáhnout. Všechna DLC zakoupená před 29. dubnem 2022 budou stále k dispozici pro použití po tomto datu. Online herní režimy zůstanou také aktivní.

Samozřejmě, jak jsme viděli dříve, zastavení prodeje je často jen předehrou Nakonec vypnutí serveru, první etapa toho, co vydavatelé v eufemismech označují jako „konec života“. Vzhledem k tomu, že hra začala v srpnu 2020 – což by se shodovalo s jednou z hodně opožděných her F9: Rychlá sága‚s Několik plánovaných oken vydání – to může znamenat velmi krátkou životnost hry a po necelých dvou letech zmizí.

Přestože se odehrává ve filmovém vesmíru Rychle a zběsile a obsahuje mnoho postav a aut, Rozcestí Nepodařilo se mu spojit s fanoušky díky svému stylu hry, který hráčům neumožňoval užít si zmíněná auta. Většinou jim určil, aby prostě jezdili z jednoho místa na druhé po lineární cestě přerušované podivným trikem.

Ukazuje se, že žít svůj život čtvrt míle najednou nemusí být nejlepší nápad.