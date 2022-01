Udělalo z nás pojídání masa skutečně lidi?

Před čtyřiadvaceti lety dorazila Brianna Poppinerová do severní Keni a položila ruce na kost, které se naposledy dotkli před 1,5 miliony let. Bubinner, paleoantropolog, vykopával staré zvířecí kosti a hledal řezné rány a škrábance, známky porážky našimi ranými předky, kteří se snažili dostat do tučné, na kalorie bohaté kostní dřeně ukryté uvnitř. „Jdete z okna včas,“ říká Bubiner, nyní ve Smithsonian Institution ve Washingtonu, D.C. „Tvor, který zabil toto zvíře, není úplně jako ty, ale objevil jsi tento přímý důkaz chování. Je to opravdu vzrušující.“

Ten okamžik podnítil Buenerův trvalý zájem o to, jak strava našich předků utvářela jejich evoluci a nakonec i vznik našeho druhu, rozumný muž. Zdá se, že důležitou roli hrálo zejména maso. Naši vzdálení předkové se živili většinou rostlinami a měli krátké nohy a malý mozek velikostí podobný šimpanzům. Ale asi před dvěma miliony let se objevil nový druh s rozhodně lidskými rysy. stojící muž Jeho mozek byl větší, střeva menší a končetiny odpovídaly moderním lidem. A fosilie z přibližně stejné doby, jako jsou ty, které vykopal Bubiner v Keni, ukazují, že někdo porážel zvířata, aby oddělil libové maso od kostí a extrahoval dřeň. Po celá desetiletí paleontologové předpokládali, že evoluce lidských vlastností a jedení masa spolu úzce souvisí.

„Vysvětlení bylo, že konzumace masa to umožňuje: Dostali jsme hodně výživy a tyto koncentrované zdroje tyto změny usnadnily,“ říká Bubiner. Velké mozky jsou obrovská energetická prasata – i v klidu lidský mozek spotřebovává Asi 20 procent energie těla. Ale přechod na dietu plnou kalorií bohatého masa znamená více energie, kterou lze nasměrovat na podporu větších a složitějších mozků. A pokud by lidé lovili potravu, vysvětlovalo by to posun k delším končetinám, které byly efektivnější pro pronásledování kořisti na velké vzdálenosti. Konvenční moudrost říkala, že maso z nás udělalo lidi. Bubiner souhlasil.

Ale v dubnu 2020 obdržela Bubinner telefonát, který ji přiměl přehodnotit tuto hypotézu. Volal Andrew Barr, paleontolog z George Washington University ve Washingtonu, D.C., který nebyl zcela přesvědčen o spojení mezi stojící muž A jíst maso. Chtěl pomocí fosilních záznamů zkontrolovat, zda existují skutečné důkazy, že lidští předci v té době jedli více masa. stojící muž Vyvinulo se to, nebo jestli to tak vypadá, protože jsme se nedívali dostatečně důkladně. Bubiner si myslel, že to zní jako zajímavý projekt: „Líbí se mi myšlenka zpochybňovat konvenční moudrost, i když je to konvenční moudrost, kterou podepisuji.“

Vědci nemohli kvůli pandemii cestovat do Keni za terénním výzkumem, takže místo toho analyzovali data z devíti hlavních výzkumných oblastí ve východní Africe pokrývajících miliony let lidské evoluce. Použili různé metriky k hodnocení toho, jak dobře bylo každé časové období prozkoumáno a kolik kostí se značkou řeznictví bylo nalezeno na každém místě. v nový papír Barr a Pobiner nyní ve Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) tvrdí, že souvislost mezi jedením masa a lidskou evolucí může být méně jistá, než se dříve myslelo. Zjevný nárůst porážek kostí po jejich objevení stojící mužDošli k závěru, že se ve skutečnosti jednalo o výběrové zkreslení. Více paleontologů hledalo kosti na vykopávkách z tohoto věku – a v důsledku toho jich našli více.

To nevylučuje souvislost mezi jedením masa a evoluční změnou, ale naznačuje to, že příběh může být trochu složitější. „Pokud chceme říci, jak časté je určité chování, potřebujeme nějaký způsob, jak kontrolovat skutečnost, že v některých dobách a na některých místech jsme toto chování hledali tvrději než v jiných bodech,“ říká Barr. Protože naleziště se zachovalými zvířecími kostmi jsou poměrně vzácná, paleontologové je často opakovaně odebírají. Studie Barra a Pobinera však zjistila, že další místa byla datována do doby před 1,9 až 2,6 miliony let – tedy do doby, kdy stojící muž Vyvinulo se to – bylo to poměrně nepromyšlené. „Přitahují nás místa, která uchovávají fosilie, protože jsou surovinou pro naši vědu. Takže se stále vracíme na stejná místa,“ říká Barr.