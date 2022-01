Nový Home Hub od Samsungu je inteligentní domácí řídicí panel, o který jsme žádali

Samsung na CES 2022 představil první konzoli pro chytrou domácnost SmartThings. Samsung Home Hub je navržen tak, aby byl pro rodinu centrálním místem pro ovládání a monitorování jejich chytré domácnosti, aniž by si museli kupovat Chytrá lednice za 4000 dolarů.

I když je o tomto novém zařízení jen málo podrobností, kromě toho, že ještě nepřišlo do USA a bude spuštěno v Koreji v první polovině roku 2022, z jediného obrázku, který máme, to vypadá dobře. Upřímně řečeno, vypadá to jako chytrá domácí konzole, kterou bychom si přáli, aby ji vyrobily Apple, Amazon nebo Google.

Přechod od ovládání chytrým telefonem v chytré domácnosti k hlasovému ovládání nebyl nikdy tak snadný. Mnohokrát je snazší poklepáním na obrazovku rozsvítit světla nebo zamknout dveře zavazadlového prostoru, než zvýšit hlas, a chytrá domácnost k tomu stále potřebuje jednoduché a dostupné rozhraní.

Pokud bychom do chytré domácnosti vtáhli členy své rodiny, bylo by pro ně jednodušší ji ovládat

Chytré displeje Google a Amazon většinou neposkytují použitelný řídicí panel pro tento druh ovládání a místo toho vyžadují mnoho přejetí a klepnutí, abyste se dostali k tomu, co potřebujete. Tyto monitory se také snaží být domácím multitaskerem, zčásti kalendářem, zčásti rádiem, zčásti TV, zčásti zařízením pro chytrou domácnost a zčásti selhávají ve většině toho, co se snaží dělat dobře.

Příkladem je nový Amazon Echo Show 15, o kterém jsem si myslel, že by bylo řešením, které jsem hledal pro ovládání svého chytrého domu, protože jsem odstranil svůj starý iPad Mini, který jsem přišrouboval ke zdi. (Jeho obrazovka nakonec ducha vzdala – to, že byl permanentně zapojený a čtyři roky seděl kolmo ke zdi, pro něj nebylo dobré.)

Je smutné, že software v Show 15 nesplňuje hardwarové sliby, a přestože vypadá skvěle, omezené rozhraní konzole pro chytrou domácnost znamená, že v mém domě nebude fungovat.

To, co já a mnozí jako já, chci, je vyhrazený inteligentní domácí dashboard, něco se zkratkami pro ovládání zařízení, přehrávání scén a sledování živých kamer. To neznamená, že zde není místo pro Echo Show a Google Nest Hubs, které dělají část toho, co mají dělat opravdu dobře. Co ale potřebujeme, je vlastní nástěnné nebo stolní rozhraní pro inteligentní domácnost.

Existuje několik pokusů, jak tento problém vyřešit – Ovládací panel s dotykovou obrazovkou Výměna vašich stávajících vypínačů světel je inovativní řešení, které využívá stávající elektroinstalaci v domácnosti. Ale instalace takového systému v každé místnosti vás bude stát cent a obrazovka bude mnohem menší než tablet, což znamená, že je méně pohodlné pro všechny uživatele.

Co se mi na Home Hub od Samsungu zatím líbí, je jeho velikost, orientace a potenciální přenositelnost. Vertikální obrazovka je pro ovládání chytré domácnosti užitečnější než horizontální, na obrazovku se vám takto vejde více ikon a perfektně získáte rychlý přístup k více ovládacím prvkům. Vypadá to, že Samsung Home Hub může držet monitor vodorovně, pokud chcete, a zdá se, že je dost snadné jej v případě potřeby zvednout a přesunout do jiné místnosti.

Použil jsem chytrou lednici Samsung Family Hub a rozhraní Home Hub vypadá stejně. Vypadá to také hodně jako srdcervoucí verze chytré aplikace Samsung SmartThings. K dispozici je oblíbená domovská obrazovka s vašimi oblíbenými zařízeními a zástupci na obrazovce ke službám, jako je SmartThings Cooking, stránka Zařízení a stránka Život, kde najdete propojené služby Samsung – jako je Vaření, Péče o oděvy, Energie, Domácí mazlíčci, Vzduch a Automatizace a navíc zajímavou stránku Karta Více.

Není to ovládací panel chytré domácnosti mých snů, ale je to krok správným směrem: zařízení určené k ovládání mnoha aspektů vaší chytré domácnosti, které se nesnaží dělat zbytečné triky na večírky, ale vám a vaší rodině poskytuje snadný způsob, jak zapnout a vypnout dům.

Když už jsme u propojených služeb Samsung, SmartThings Energy, která monitoruje spotřebu energie všech kompatibilních připojených zařízení a na základě vzorců používání doporučuje způsoby, jak ušetřit energii, se rozšiřuje o další produkty a služby. Samsung také začátkem tohoto roku oznámil partnerství který umožňuje sledování spotřeby energie celého domu v reálném čase v aplikaci SmartThings. Tento typ integrace by měl majitelům domů umožnit nastavit automatizaci na základě nákladů na energii nebo událostí odezvy na poptávku.

Během své hlavní konference CES Samsung také oznámil, že je zakládajícím členem nově vzniklé Home Connectivity Alliance (HCA). HCA byla založena v září 2021, hlavním cílem HCA je vytvořit „Cloud-to-cloud interoperabilita napříč značkamiTisková zpráva Samsungu uvedla, že aliance pomůže „zajistit, že mít zařízení různých značek nevyžaduje, abyste ohrozili vaši chytrou domácnost.“

Součástí je i Samsung Příkaz, nový standard pro chytrou domácnost s podobnými cíli. Jak tato iniciativa zapadne do Matteru, není v tuto chvíli jasné. Matter je lokální protokol, kde zařízení v podstatě komunikují přes lokální síť a zároveň umožňují IP přístup k připojení k internetu. Zdá se, že tato nová aliance se zaměřuje na rozšíření konektivity mezi cloudovými službami. To je něco, o co se Samsung snaží agresivněji od doby, kdy začal transformovat svou platformu SmartThings z hardwarového centra chytré domácnosti na softwarovou službu.