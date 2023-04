Aktualizace Random Fallout 4 odkazuje na „New Vegas 2“ a nikdo neví proč

Nedávná záložní aktualizace Steamu pro Fallout 4 obsahuje odkaz na „New Vegas 2“ a i když tato skutečnost nemá téměř nic společného s pokračováním, o které fanoušci strávili roky prosením, všichni stále zoufale chtějí vědět proč.

Aktualizace aplikací Steam jsou obvykle veřejně viditelné díky nástrojům třetích stran, jako je SteamDB. Mimo jiné můžete vidět beta verze a další alternativní verze hry, jako jsou ty, které jsou k dispozici testerům nebo novinářům před vydáním této hry, i když tyto odnože nemají být veřejně dostupné.

Nová větev Fallout 4 s názvem „newvegas2“ Včera se objevil na SteamDB (Otevře se na nové kartě). Jak si asi dokážete představit, vyvolává to určitý rozruch. Původní New Vegas, vedlejší produkt Fallout 3 vyvinutý legendami RPG Obsidian, je výjimečným vstupem do série, který je oblíbený pro své vyprávění a odhodlání prezentovat hráčské volby se smysluplnými důsledky.

To neznamená, že New Vegas 2 je ve vývoji. Tyto pobočky mohou být pojmenovány jakkoli, protože tyto názvy jsou určeny pouze pro prohlížení pozvanými lidmi. Víme, že Fallout 4 dostane aktualizaci nové generace někdy v roce 2023 a je velká šance, že se jedná pouze o interní testovací jízdu této aktualizace s drzým názvem.

Oslovili jsme Bethesdu s žádostí o komentář a pokud se dozvíme více, aktualizujeme. (Nebojte se, pokud z toho všeho nějak vypadneme na New Vegas 2, určitě o tom něco zveřejníme.)

Se vším, co bylo řečeno, naděje, že jednoho dne uvidíme New Vegas 2, jsou zcela neopodstatněné, protože zprávy naznačovaly, že Microsoft touží po spuštění takové hry. Obsidian však opakovaně řekl, že ačkoli je myšlenka návratu k Falloutu vzrušující, nyní je více než ochoten zavázat se k něčemu, jako je New Vegas 2.

promiňte kluci, hvězdné pole Je pravděpodobné, že to bude v dohledné době nejblíže novému spinoffu.