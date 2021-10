The Dark Pictures The Devil In Me vypadá méně nadpřirozeně než předchozí díly • Eurogamer.net

Hráči, kteří dokončili nejnovější Supermasivní edici antologie The Dark Pictures, House of Ashes, sdílejí svůj první pohled do další kapitoly hororové hry: The Devil In Me.

Ačkoli je to sotva minuta, nový teaser představuje rozhodně méně nadpřirozený předpoklad. „Chceš vědět, co to znamená být vrahem?“ Vypravěč přemýšlí mimo kameru, než jsme vystaveni sérii krvavých obrazů-injekci, tlukoucímu srdci, krvavému nátěru na kachličkové zdi-a to, co se jeví jako řada chirurgických experimentů vlastní výroby. Ew.

Skončí to tak, že skutečná mechanická mrtvola „vykouří“ cigaretu, trvá na tom, že „zanechala svou stopu na světě“, a zeptá se, zda můžete tvrdit totéž. Můžete si to prohlédnout níže, s laskavým svolením YouTuber BigDaddyJende:

Zajímavé je, že nový teaser přichází současně s podezřením na únik názvu další kapitoly hororové antologie – Dark Pictures Switchback – která se nedávno odehrála jako značka. Podle upoutávky na The Devil In Me představuje Switchback novou sezónu her, přičemž The Devil In Me je vyhlášeno „The Final Episode of Season 1 of Dark Pictures“ (díky, PCGN).

Díky úniku přes jsme se také předem dozvěděli jméno Devil In Me Zaregistrujte jinou ochrannou známku. Tento vklad však také hostil logo v souladu s předchozími logy z antologie.

ICYMI, House of Ashes, třetí hra v antologii Supermassive Games od vývojáře Before Dawn, Vydáno 22. října 2021. Ředitel House of Ashes Will Doyle mluvil o hře s Eurogamerem Události války v Iráku a účinky hrůzy a historické hrůzy.

„Dům popela je nádherný plátek hrůzy,“ řekl Ian. Recenze Eurogamer House of Ashes. „Po velkou část vašeho herního času opravdu obsahuje vaše sedadlo, a pokud vás to zajímá, můžete hrát co-op s přáteli i hrát sólo. Pokud jde o hratelnost, neproběhly žádné zásadní změny, ale je tu solidní příběh se skvělými texty a skvělými výkony. Stejně tak – a to samo o sobě stojí za to. “