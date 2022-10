Bidenova administrativa nabízí legální cestu tisícům venezuelských přistěhovalců do Spojených států

Bidenova administrativa ve středu oznámila, že přijme až 24 000 Venezuelanů prostřednictvím humanitárního programu podmínečného propuštění, ačkoli rozsah programu byl mnohem užší než podobný program pro Ukrajince.

Plán podmínečného propuštění by Venezuelanům umožnil úzkou legální cestu do Spojených států a administrativa doufá, že ti, kdo na něj mají nárok, podají žádost na dálku a cestují do Spojených států místo nebezpečné cesty k jihozápadní hranici.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost také uvedlo, že rozšíří své používání pravidla veřejného zdraví, aby začalo vyhošťovat venezuelsko-mexičany ilegálně překračující americké hranice.

Spoléhání se na pandemické pravidlo z Trumpovy éry vykrystalizovalo vyváženou práci Bidenovy administrativy v oblasti pomoci uprchlíkům a zpřísnění hraničních kontrol tváří v tvář republikánským útokům na imigrační politiku prezidenta Bidena a rekordnímu počtu nelegálních překračování hranic. A neexistuje žádná záruka, že pouze 27 dní před pololetím bude mít požadovaný účinek.