Jak sopečná erupce před 56 miliony let odřízla Severní ledový oceán od Atlantského oceánu

Cestujte v čase o 56 milionů let zpět a dorazíte v období zvýšené sopečné činnosti na Zemi. Tato aktivita vyvolala zásadní posuny v klimatu planety, čímž se některé části Dálného severu skutečně proměnily v tropický ráj.

Jedním z důvodů tohoto oteplování je příliv oxidu uhličitého, ale zdá se, že příběh je více než jen to. Podle nové studie sopky blokují průchod moře mezi Arktidou a Atlantským oceánem a mění způsob míchání oceánských vod.

zatímco Maximální teploty od paleocénu a eocénu (PETM) je v geologické historii Země dobře známou událostí, vzdálená oblast severovýchodního Grónska, která zde byla studována, nebyla předmětem velkého geologického výzkumu – přestože leží v klíčovém bodě sopečné činnosti a toku vody mezi Arktidou a Atlantický oceán.

Díky kombinaci sedimentární analýzy na stovkách kilometrů, studiu mikrofosilií a mapování geologických hranic pomocí seismického zobrazování tým výzkumníků vedený geologickým průzkumem Dánska a Grónska (GEUS) zjistil, že povznášející geologie v této oblasti v této době způsobila úroveň fragmentace, která vedla k Odříznutí více než dvou hlavních obvodů od sebe.

„Zjistili jsme, že vulkanická aktivita a následný vzestup z okraje Grónska před 56 miliony let vedl k vytvoření nové tropické krajiny a zúžení námořní dráhy spojující Atlantický a Arktický oceán,“ Paleontolog Milo Barham říká: z Curtin University v Austrálii.

„Nárůst vulkanické aktivity tedy nejenže vedl ke zvýšení skleníkových plynů, ale omezení mořského pruhu také snížilo tok vody mezi oceány, což narušilo distribuci tepla a kyselost hlubšího oceánu.“

Vzestup, vytvořený kombinací pohybů tektonických desek a hornin z chladnoucí lávy, mohl zúžit námořní pruh oddělující Grónsko a Norsko (který je mnohem větší, než býval). Hluboké vody se změnily v mělké ústí řek, řek a bažin.

Tehdy, stejně jako dnes, hrají tato spojení s oceány hlavní roli při utváření cirkulace větru a počasí po celém světě. V tomto případě by byly arktické vody téměř úplně odříznuty od vod Atlantského oceánu, čímž by se zdvojnásobilo již probíhající oteplování.

Byl tu však ještě jeden důsledek: více půdy znamenalo více možností migrace pro flóru a faunu této oblasti. Vědci se domnívají, že mnoho zvířat mohlo využít extra prostoru k přesunu na chladnější místa.

„Sopečná erupce také změnila tvar kontinentů Země, vytvořila úzké pevninské mosty nebo úžiny a umožnila kritické migrační reakce pro druhy savců, jako jsou raní primáti, aby přežily Klimatická změna, ” Geolog Josie Hovikowski říká: od společnosti GEUS.

Rychle vpřed k dnešku: Přestože neexistuje roztavená láva, která by zabírala velikost kontinentů, oceány a vzdušné proudy, které se přes ně pohybují, jsou stejně důležité z hlediska řízení klimatu planety.

Současná klimatická krize znamená, že některé kritické vzorce počasí, na kterých jsme závislí, se nyní začínají hroutit. Když to udělají, bude to znamenat hrozné důsledky pro to, jak se planeta bude v budoucnu nadále ochlazovat nebo ohřívat.

Náš současný stav přinesl mnoho srovnání s obdobím PETEM – dobou, kdy se v Arktidě nacházely palmy – a porozuměním tomu, jak se v minulosti měnilo klima, bychom měli být schopni se lépe připravit na budoucnost.

„Nedávné studie uvádějí varovné signály špatné cirkulace oceánů, jako je Golfský proud, oceánský proud důležitý pro globální klima a toto zpomalení může vést k bodům zvratu klimatu nebo k nevratným změnám v povětrnostních systémech.“ Říká Braham.

“Vzhledem k tomu, že požáry a záplavy stále více ničí naši stále se oteplovací planetu, chladný severovýchodní Grónsko se zdá být přitažlivým místem pro shromažďování pohledů do skleníkového světa. Geologický záznam zde však poskytuje zásadní pochopení ekologických a ekologických reakcí na složité klimatické poruchy.” ”

Hledání bylo zveřejněno v Komunikace Země a životního prostředí.