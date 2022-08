Režisér „normálních neúspěchů“ svázaný se zbraní o vytvoření svého podivného temného světa

Spontánní požáry, nevyzpytatelná výstražná upozornění a pocit blížící se katastrofy ve druhém filmu maďarsko-rumunské režisérky Cristiny Grossanové Obyčejné selhání, který má premiéru v Dnech Benátky, je vedlejším barem benátského filmového festivalu. různorodé Trailer k filmu (níže), který prodává Totem Films, je zveřejněn.

Česko-maďarsko-italsko-slovenská koprodukce, natočená výhradně v České republice, především v Praze, ale také v Plzni, vychází ze scénáře Kláry Vlasákové, který se podle Grossana vyvíjel tři roky a neustále se proměňoval. jeho střelba..

Zlověstný příběh se točí kolem životů tří cizinců: dospívající, mladé matky a 60-leté ženy, kteří se setkají během dne, kdy jejich městem otřásají záhadné exploze.

Grossan říká: „Strávil jsem tři roky vyvíjením tohoto příběhu se scenáristkou Clarou Vlasakovou a získal jsem spoustu příspěvků, šťastných i méně šťastných, pokud se zamyslíme nad pandemií a válkou na Ukrajině. Tyto poslední události se začínají podobat situacím v naší textu, kde se navzájem střetávají s Powers, vládne chaos.“

Trailer k ‚Ordinary Failures‘ je dnes zveřejněn

Grossan říká, že jejím procesem je zůstat flexibilní a umožnit, aby se příběh a postavy posunuly pod vlivem rukou mnoha lidí.

„Při vývoji scénáře trávím svůj den s očima dokořán. Když narazím na myšlenku nebo scénu, u které cítím, že to, co mám na mysli, je divadelní, obvykle to není jen něco vizuálního, ale spíše sluchově-vizuálního v přírodě.“

Zvuková kulisa filmu „Ordinary Failures“ přispívá k jeho temné náladě, naznačuje rýsující se svět sci-fi v blízké budoucnosti, ale zahrnuje tramvaje a pouliční scény viditelné v současné Praze.

„Jak postupujeme všemi fázemi výroby, více členů posádky přispívá svým řemeslem k počáteční myšlence, což obohacuje původní myšlenku. Děláme to, dokud nemám pocit, že mám orchestr prvků spolupracujících na zahájení jednoho nápadu.“

Film vychází ze zkušeností, které Grosan získala během svého celovečerního debutu Things Worth Crying v produkci maďarské filmové skupiny Lacon, který měl premiéru v soutěži na filmovém festivalu v Sarajevu.

Grossan vzpomíná: „Můj první film je většinou kus kamene, a protože jsem uvězněn na jednom místě, bral jsem to jako výzvu ztratit diváka z dohledu v labyrintu staré vily v Budapešti. Zatímco ‚obyčejné selhání “ otevřel mi zcela nový, mnohem větší svět doslova.”

Grosan přiznává, že úkol proměnit české ulice ve svět obývaný robotickými psy, podivnými bezpečnostními protokoly a čistými, futuristickými liniemi byl zpočátku skličující. „Připadalo mi zvláštní natáčet ve velkých venkovních prostorách, nad kterými jsem měl pocit, že je nemám moc pod kontrolou. Po natáčení několika krátkých filmů a jednoho celovečerního filmu ve stísněných prostorách jsem se zdráhal vyjít ven. Začal jsem si myslet, že Možná mám kinofobii z otevřených prostor!“

S pomocí produkčního designéra Antona Sellara a kameramana Marka Geurieho se tým této výzvě postavil, řekla. „Způsob, jakým přemýšlím a vyřezávám atmosféru světa mých postav, se, myslím, nezměnil. Možná je to jen přizpůsobení se tomu, co ode mě příběh potřebuje. Během studií v Rumunsku to byly filmy rumunské nové vlny, které ovlivnily moje přemýšlení o filmu. Nyní, když natáčím své vlastní filmy, se však intuitivně bouřím proti této estetice. Rád využívám všechny audiovizuální nástroje, které mi jsou dány, abych diváka dostal co nejdále. pryč od jeho vlastního světa a do světa mého filmu.“

Přes kybernetické prvky „obyčejných selhání“ se Grossan brání pojmenování žánru sci-fi.

„Neměli jsme v plánu dělat skutečné sci-fi,“ říká. „Více mě zaujalo vytvoření sugestivního prostředí pro tyto tři příběhy, takže divák připojí své spojení s jejich bezprostřední realitou a stane se otevřenějším přijetí tajemného přírodního úkazu. Nikdy nevysvětlujeme, co se děje, takže žádáme o hodně důvěra.“

Grossan vysvětluje, že přeměna současného kapitálu na více surrealistický kapitál byla týmová práce.

„Na každém kroku jsem se snažil přijít na to, kolik bídných prvků by tento film mohl prodat divákovi. Antonin Sellar vymyslel mnoho experimentálních řešení, jak deformovat existující prvky, od vyfukování kouře došky skrz praskliny rozpadající se zdi.“ , k umístění pneumatického jeřábu pod koberec, který připomíná asfalt, aby silnice vypadala jako explodující, takže se auta zvednou.“

Dodává, že klíčem k procesu bylo pečlivé rozmístění scén s cílem maximalizovat využití slavné pražské unikátní architektury. „Náš způsob myšlení byl vždy spojován s deformací existujících jevů a skutečných objektů a lokací. Co tolik přispívá k podivnému pocitu, ve který věřím, jsou nová brutální a funkční místa a budovy po celém městě, které pohlcují film betonem.“ Naproti tomu lidé vypadají velmi mladě a křehce.“

Zvukoví designéři Filippo Baracco a Ivan Caso přidali „mnoho vrstev zvuku, aby byl tento svět bohatý na život a plný napětí a tajemství. Byl to zajímavý úkol navrhnout zvuk zrození živé kočky, který byl ve skutečnosti velmi tichý, ale také dát zvuk růžovému soumraku na obloze.“

Všechny běží s rozpočtem typickým pro současné české psychodrama, kolem 1,6 milionu dolarů.

Obyčejný neúspěch hrají Taťjana Medvecká, Vica Kerekes a Beáta Kaňoková, kde Marek Novak produkuje prostřednictvím Xova Film v Praze v koprodukci s italským Rosamontem, a Laokoon Filmgroup v Maďarsku a na Slovensku Super Film.