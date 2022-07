Vědci tvrdí, že emise skleníkových plynů ve Spojených státech a Číně způsobily ztrátu více než 3,5 bilionu dolarů na hrubém domácím produktu.

Studie Dartmouth College zjistila, že pouze pět největších světových producentů skleníkových plynů – Spojené státy, Čína, Rusko, Indie a Brazílie – způsobilo v letech 1990 až 2014 po úpravě ztrátu HDP odhadem 6 bilionů dolarů. za rok 2010 v dolarech, tedy asi 11 % celosvětového HDP.

„Před naší prací jsme měli velmi dobrou představu o ekonomickém dopadu globálního oteplování. Problém je, že to nestačí k tomu, abychom pochopili, do jaké míry jsou odpovědní jednotliví aktéři,“ řekl doktorand Christopher Callahan. na Dartmouth College a kolegové. Autor studie.

Callahan řekl, že nová práce obsahuje „čísla a ukazuje přesně to, co“. [a country’s] Příspěvek byl.

Úřad amerického klimatického vyslance Johna Kerryho nereagoval na žádost CNN o komentář ke studii. CNN také požádala o vyjádření čínské ministerstvo životního prostředí a životního prostředí.

Kontroverznější Byla to myšlenka „ztrát a škod“ nebo plateb ze zemí, které způsobily největší škody těm, kteří utrpěli následky.

Autoři studie a externí odborníci uvedli, že je nakonec na právnících a politicích, aby rozhodli, co s těmito čísly udělat. Očekává se, že v diskusích budou velké ztráty, škody a financování klimatu COP27 v listopadu . Zranitelné ostrovní státy, které čelí stoupajícím hladinám moře a stále smrtelnějšímu nepříznivému počasí, jsou v posledních letech stále hlasitější, což vyvolává znepokojení ohledně jejich naléhavé potřeby přizpůsobit se a odpovědnosti větších ekonomik, jako jsou Spojené státy, Čína a Evropská unie, jsou v krizi.

„Myslím, že by to mohlo být spouštěčem pozornosti před COP27,“ řekl Taylor Dimsdale, ředitel programu Risk and Resilience Program v E3G International Climate Research. „Jakákoli diskuse o odpovědnosti je mnohem obtížnější, pokud nemáte takový model. Nakonec jsou to politická rozhodnutí.“

způsobená škoda

Studie ukazuje, že za škody na chudých ekonomikách jsou nejvíce odpovědné země, které spotřebovaly nejvíce fosilních paliv a vypouštěly nejvíce skleníkových plynů. Podle zprávy byly největšími producenty emisí Spojené státy a Čína, následované Ruskem, Indií a Brazílií. (EU se obvykle nachází v horní části celosvětového seznamu emisí, ale autoři studie rozdělili EU na jednotlivé země, místo aby ji počítali jako blok.)

Studie ukazuje, že země nejhůře postižené největšími světovými ekonomikami se většinou nacházejí na jižní polokouli, kde byla průměrná teplota horká již před klimatickou krizí.

„Jednou z výzev je abstrakce, kterou globální oteplování představuje. Stále jasnější je, že tyto účinky nejsou pociťovány stejně na celém světě,“ řekl Justin Mankin, docent geografie v Dartmouthu a spoluautor studie.

Bangladéš je například pobřežní země s nízkou nadmořskou výškou na frontě stoupající hladiny moří a záplav, které ji doprovázejí. Trpělo také extrémními smrtelnými teplotami a vlhkostí.

Studie uvádí Spojené státy a Čínu jako největší klimatické zdroje ekonomických škod v zemi. Data ukazují, že Spojené státy byly v letech 1990 až 2014 odpovědné za ekonomické ztráty Bangladéše ve výši 14,1 miliardy dolarů, zatímco Čína za 13,6 miliardy dolarů.

Mnoho zemí je na stejné lodi jako Bangladéš, řekl Mankin, a můžete „hodit šipku na mapu“ a zasáhnout kteroukoli zemi v tropech, abyste našli zemi se stejným utrpením.

Věci nejsou nutně stejné na severu.

Autoři studie například zjistili, že ekonomiky v chladnějších oblastech – jako je Kanada, Rusko a Skandinávie – do určité míry těžily z globálního oteplování. Rostoucí teploty prodloužily období růstu plodin a otevřely nové přepravní kanály v dříve zamrzlých částech Arktidy.

Řešení nebo soudní spory?

Zástupci zemí z celého světa se v listopadu opět sejdou na každoročním klimatickém summitu OSN, aby vyjednali řešení krize. Jedním z nejožehavějších témat této konference bude představa ztrát a škod – měly by země, které historicky nejvíce přispěly ke klimatické krizi Zaplaťte škodu Tato krize zasáhla nejchudší rozvojové země.

Nejbohatší země světa s tím už souhlasily Zaplaťte do fondu Global Climate Finance Fund – takové, které rozvojový svět používá k přizpůsobení se dopadům a odklonu od fosilních paliv, i když země ano Nepolapitelné termíny o platbách do tohoto fondu.

Ale ztráty a škody byly mostem příliš daleko do minulých vrcholů.

„Myslím, že je jasné, že Spojené státy jsou nadále znepokojeny tím, že neotevřou právní cestu, pokud jde o odpovědnost, a my to nemáme v úmyslu,“ řekl Kerry před začátkem COP 26. Na konci konference, Kerry to řekl novinářům Spojené státy podpořily myšlenku ztráty a poškození, ale stále zaznamenaly obavy z „problému odpovědnosti“.

Experti CNN řekli, že bohatý soubor dat, která mají ukázat, jak ekonomiky chudých zemí bolí, by mohl na letošním summitu zvýšit tlak na bohatší země.

„Myslím, že to posouvá věci kolem dokola při zavádění tohoto bubnování, které je čím dál těžší ignorovat, pokud máte rozhodovací pravomoci v bohaté zemi,“ řekl Dimsdale.

Jiní řekli CNN, že rozhovory se odklonily od toho, kdo přesně je zodpovědný za krizi a směr, co je třeba udělat pro její vyřešení. Jeden odborník řekl, že ukazování prstem na některé země a požadování náhrady škody nemusí vést k pokroku v konverzaci.

„Je to rozvinutý a industrializovaný svět, kdo se bojí této odpovědnosti a kompenzačního úhlu,“ řekl CNN Nisha Krishnan, vedoucí klimatické odolnosti z World Resources Institute v Africe. „Rozvojové země a malé ostrovní státy to nezvládnou samy; potřebují, aby svět navigoval s nimi. Moc dobře vědí, že jakákoliv konverzace o odpovědnosti jim nepomůže.“

Údaje mohou být použity u soudu, aby ukázaly souvislost mezi emisemi jedné země a ekonomickými ztrátami jiné země, řekl Michael Berger, výkonný ředitel Sabine Center for Climate Change Law v Kolumbii, ale jakýkoli soudní spor by byl pravděpodobně velmi dlouhý a složitý. Univerzita.

„V případě, že země dokáže odstranit soudní a právní překážky přeshraničního soudního sporu, poskytlo by to jednu potenciální metodologii pro přidělování škody nebo přidělování odpovědnosti při vymáhání škod,“ řekl Burger. „Ve skutečném soudním sporu budou zpochybněny metodiky, budou existovat konkurenční názory, dojde k bitvě mezi odborníky a každý aspekt studie bude testován.“

Burger však řekl, že studie Dartmouth je „naprosto přesvědčivá“.

„Myslím, že má potenciál přitáhnout hodně pozornosti,“ řekl.