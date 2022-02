Sbohem snadné peníze, protože centrální banky Hawkish zrychlují zvyšování sazeb

(Bloomberg) — Konec snadného vydělávání peněz je za námi.

Dva roky poté, co pandemie poslala globální ekonomiku do hluboké, ale krátké recese, centrální bankéři stahují svou nouzovou podporu – a postupují rychleji, než oni nebo většina investorů předpokládali.

Americká centrální banka se připravuje na zvýšení úrokových sazeb v březnu a zpráva o pracovních místech z minulého pátku podnítila spekulace, že možná bude muset postupovat agresivně. Bank of England právě provedla postupné zvýšení a někteří její představitelé chtěli jednat ještě důrazněji. Bank of Canada se chystá na start příští měsíc. Ještě letos se může do akce zapojit i Evropská centrální banka.

Sazby rostou, protože tvůrci politik soudí, že globální inflační šok nyní představuje větší hrozbu než další poškození růstu způsobené Covid-19. Někteří říkají, že jim trvalo příliš dlouho, než došli k tomuto závěru. Jiní se obávají, že jestřábí obrat by mohl zpomalit oživení, aniž by nabídl velkou úlevu od vysokých cen, vzhledem k tomu, že část nárůstu souvisí s problémy s nabídkou, které jsou mimo dosah měnové politiky.

Mezi největšími je několik odlehlých hodnot.

Zdá se, že Čínská lidová banka míří opačným směrem. Je pravděpodobné, že úvěry budou levnější, protože nová virová epidemie a vyhlídky na propad nemovitostí pro druhou největší ekonomiku světa. A očekává se, že Bank of Japan letos zachová politiku nezměněnou, ačkoli obchodníci začínají přemýšlet, zda dokáže udržet linii.

Na rozvíjejících se trzích začalo mnoho centrálních bank zvyšovat sazby v loňském roce – a ještě to neskončilo.

Zrovna minulý týden Brazílie potřetí v řadě zvýšila o 150 bodů, zatímco Česká republika zvedla svůj benchmark na nejvyšší v Evropské unii. Očekává se, že Mexiko a Peru tento týden prodlouží zpřísňující kampaně, i když si někteří myslí, že latinskoamerický cyklus možná vrcholí.

Ekonomové ve společnosti JPMorgan Chase & Co. odhadují, že do dubna se sazby zvýší v zemích, které dohromady produkují asi polovinu světového hrubého domácího produktu, oproti 5 % nyní. Očekávají globální průměrnou úrokovou sazbu kolem 2 % na konci tohoto roku – tedy zhruba úroveň před pandemií.

To vše naznačuje největší zpřísnění měnové politiky od 90. let. A posun není omezen na sazby. Centrální banky také odvolávají programy nákupu dluhopisů, které používaly k omezení dlouhodobých výpůjčních nákladů. Bloomberg Economics počítá, že kombinovaná rozvaha zemí skupiny Group of Seven dosáhne vrcholu v polovině roku.

„Tabulka se obrátila,“ Bank of America Corp. V páteční zprávě to napsal ekonom Aditya Bhave. „Nárůst globální inflace posunul dopředu cykly centrální banky a plošné smršťování rozvahy.“

V tomto procesu může stěžejní skončit ukončením pandemického boomu na finančních trzích, který byl umocněn uvolněnými penězi.

Akciový index MSCI World se letos propadl asi o 5 %. Dluhopisy se po celém světě propadly a posílaly výnosy vyšší.

To, co donutilo centrální banku přehodnotit, je vlna inflace. Je to způsobeno nesouvislostí mezi rostoucí poptávkou v dodávce po uzamčení a nedostatkem některých klíčových komodit, materiálů a zboží – stejně jako pracovníků.

Očekává se, že tento týden USA oznámí ledenovou míru inflace 7,3 %, což je nejvyšší od počátku 80. let. Inflace v eurozóně právě dosáhla rekordu.

Ještě před pár měsíci většina úředníků nepředpokládala situaci, ve které se nyní nachází. Většinu roku 2021 strávili argumentováním, že cenové tlaky se ukážou jako „přechodné“. Přivítali rychlé oživení zaměstnanosti a odmítli inflační poplachy, které již znějí someátoři.

Tvůrci politik se nyní rozhodli, že inflace zůstává mocná – a její tolerování riskuje spuštění vzestupné spirály cen a mezd, kterou nelze zastavit bez vyvolání recese.

Tím, že nyní jednají, aby věci trochu zchladili, doufají, že dosáhnou legendárního „měkkého přistání“ namísto havárie.

Rizika jsou v obou směrech.

Podle ekonomů JPMorgan vedených Brucem Kasmanem bude inflace pravděpodobně i nadále rozdmýchávána klesající nezaměstnaností a obnovenou poptávkou po službách, které se prokázaly jako odolné vůči omikronové variantě. „Je pro nás těžké přijmout srovnání trvale nízké inflace s omezeným zásahem centrální banky,“ uvedli také ve zprávě.

Někteří významní ekonomové a investoři varují, že centrální banky jsou stále „za křivkou“ a plně nechápou rozsah opatření, která budou muset přijmout.

Rychlý nárůst by však nyní mohl být kontraproduktivní, pokud by inflace začala slábnout, protože dodavatelské řetězce se uzdravují a komoditní trhy se ochlazují. To by mohlo způsobit, že nastavení politiky bude najednou vypadat příliš přísně – něco, co se ECB stalo před deseti lety.

A pokud inflace přetrvává, nemusí to být druh, který lze řídit měnovou politikou.

Strategists ve společnosti BlackRock Inc. Že ceny rostou rychleji kvůli problémům s nabídkou a centrální bankéři by se s tím měli naučit žít. Bloomberg Economics vypočítává, že pokud by BOE chtěla letos snížit inflaci na svůj 2% cíl, musela by zvýšit sazby o tolik, aby vyřadila z práce 1,2 milionu lidí.

Prozatím je jedinou cestou zvýšení globálních sazeb – ale kromě toho jsou podrobnosti zataženy.

Předpovědi o tom, kolik zvýšení Fedu letos přijde, se značně rozcházejí. Zatímco například Barclays Plc počítá pouze se třemi nárůsty, Bank of America očekává sedm. Není také jasné, jak velké pohyby budou, kdy budou provedeny a kde nakonec skončí benchmarková sazba.

Centrální bankéři preferují, když jsou jejich záměry široce chápány. Poté, co provedli náhlou změnu politiky, musí přijít na to, jak své nové plány sdělit investorům. V opačném případě by trhy mohly zažít drsnou jízdu.

