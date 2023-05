Tom Pidcock a Laura Steiger zvítězili v úvodních závodech sezóny horských kol UCI 2023 v Novém Městě

Tom Pidcock vyhrál krátkou trať MTB v Novém Městě.

Tom Pidcock předvedl mistrovskou třídu závodního managementu a ukázal, proč je jedním z nich Nejlepší horské kolo Závodníci kolem něj, když si dojel pro vítězství v úvodním kole světového poháru UCI XCC. Sezóna horských kol UCI 2023 odstartovala v mokrém a deštivém Novém Městě v České republice, kde zlatý olympijský medailista oficiálně seděl na nově odhaleném kole. Horské kolo Pinarello Dogma XCpo instalaci prototypové verze Nevydané MTB Pinarellospolu s týmovou kolegyní mistryní světa Pauline Ferran-Privo v posledních několika týdnech.

Pidcock se rozhodl závodit jen pár hodin před startem závodu poté, co se Ondřej Cink odtáhl a poskytl tak místo pro Pidcocka, který se umístil na konci balíku pro rychlý a zběsilý závod horských kol cross-country. Pidcock se po většinu závodu držel vzadu a zbývala jen dvě kola před koncem, Brit byl stále 22. a nikdy to nevypadalo, že by chtěl ohrozit své soupeře vepředu. Pidcock si ale výhru nenechal upřít a z ničeho nic se objevil, když si to nejlepší nechal na konec. Jezdec na granátníku Ineos se toho chytil, když překročil čáru s důraznou oslavou, Novozélanďan Samuel Gaze se musel spokojit s druhým místem, když se snažil, ale nedokázal se rovnat Pidcockovi v závodě, s Německem Lucou Schwartzbauerem. Plošina.

Tom Pidcock závody na krátké dráze

Pidcock popisoval své vítězství po prezentacích na stupních vítězů a popsal své vítězství po prezentacích na stupních vítězů: „Zjistil jsem, že závodím až v 15 hodin ráno poté, co jsem měl trénink, předtím jsem zde byl na krátké trati druhý, takže je to dobré. vyhrát jednu. Zpočátku jsem nervózní, protože víš, radši bych začal o něco později, dal si trochu místa. Také jsem dnes nechtěl havarovat. Už jsem havaroval na krátké trati a mohlo by to zničit víkend. Takže ano, jen se snažím vyhnout se problémům.“

Závod žen měl na startovní čáře naskládané pole velkých jmen včetně loňské vítězky Jolandy Neffové, obhájkyně celkového prvenství v seriálu Alessandry Keelerové, úřadující mistryně světa Pauline Ferran Prévot a bývalých mistrů světa. Kate Courtney a Effie Richards.

S deštěm na ženy to byl pro Rakušanku Lauru Steiger perfektní začátek sezóny. Tovární závodní jezdec Specialized protne cílovou čáru jako první po intenzivním závodění v prvním letošním elitním závodě horských kol světové série UCI Mountain Bike World Series XCC. Další místa na stupních vítězů obsadí Švýcarka Alessandra Kellerová s náskokem jedné sekundy před krajankou Sennou Freyovou.

Poté, co Laura Steiger překročila hranici, mluvila o svém vítězství: „Vůbec jsem to nečekala. Dopadlo to dobře. Bylo to velmi těžké, i když jsem musela bojovat o každé místo. Ve správném okamžiku jsem byla v na správném místě. Jsem opravdu rád, že dostanu „Za tak skvělou podporu kolem mě a díky jim všem. Je skvělé odjet v tomto dresu a jsem velmi hrdý, že to dokážu i se speciálním týmem jako před mou rodinou a přáteli. Je to úžasné.“

Laura Steiger vyhrála krátkou trať v Novém Městě

Závody pokračují v Novém Městě o víkendu a zítra od 10 hodin můžete sledovat Tom Pidcock, jak závodí Elite Men’s XCO po boku Elite Women, živě na GCN+, Eurosport a Discovery+. Se závody U23 XCO dnes od 13:00 u stejných poskytovatelů.