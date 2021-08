Amtrak Flash Sale: Získejte jednosměrné jízdenky v motorovém vlaku za 29 $

Nový rychlý prodej od společnosti Amtrak by vás mohl přimět cestovat po východním pobřeží za méně, než by vás cesta za benzín stála. (Navíc si můžete s sebou vzít auto, až dorazíte do cíle.)

Vlaková doprava zahájila prodej od 17. srpna do 24. srpna motorizovaný vlak, která se táhne podél východního pobřeží od Floridy po Virginii. Jednosměrné autobusové jízdenky stojí jen 29 $, a soukromé pokoje 129 $ v každém směru, plus náklady na vaše vozidlo během prodeje.

Jednosměrné jízdenky na autobus stojí 29 $ pro jednu osobu nebo 58 $ pro dva. Roomettes stojí 129 $ pro jednoho cestujícího nebo 189 $ pro dvě osoby. Alternativně můžete získat ložnici za 329 $, pokud jedete sami, nebo 389 $ pro dvojici cestujících.

Prodejní ceny platí pro cestování severně od Sanfordu na Floridě (poblíž Orlanda) přes Lorton ve Virginii (poblíž Washingtonu, DC) na letech provozovaných od 7. září do 15. prosince. Amtrak má data odstávky od 25. listopadu do 2. prosince. Proto jsou data pevná, zejména na silnicích směřujících na jih, ale pokud se shodují s vašimi plány, pak je to silný protivník.

Pokud cestujete s Amtrakem, je to jako cestovat letadlem právě teď, pokud jde o požadavky na masky. Budete muset nosit jeden. Pokud si kvůli pandemii nejste jisti cestováním, Amtrak se vzdává veškerých poplatků za změny u rezervací provedených do 6. září tohoto roku. Navíc při rezervaci můžete vidět počet prodaných míst jako procento kapacity, takže víte, jak bude vlak přeplněný. Pokud se vám to zdá trochu plné, můžete své lístky bezplatně změnit. Nejedná se o vrácení peněz, ale je zde určitý volný prostor s vašimi lístky, pokud jsou rezervovány během tohoto prodeje.