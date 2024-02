Česká hvězda Martin Červenka o seriálu Global Baseball Games: „V Ósace uvidíte dobrý baseball a soutěžní hry“ – World Baseball Softball Confederation

Martin Červenka je jedním z mála evropských hráčů, kteří mohou tvrdit, že měli profesionální baseballovou kariéru. V roce 2009 podepsal smlouvu s Cleveland Indians. Byl ještě na střední škole a v letech 2009 a 2010 se účastnil rozšířeného jarního tréninku, než si v sezóně 2011 konečně odbyl svůj profesionální debut.

Tento 31letý hráč, který slaví narozeniny 8. března, se v sezóně 2021 objevil v 617 zápasech Minor League Baseball (MiLB) za Indians a Baltimore Orioles, včetně 84 v Triple-A. Zahájeno 462 her v catcheru. V roce 2018 trefil 15 homerunů na úrovni Double-A.

Červenka je jedním ze čtyř českých hráčů (spolu s nadhazovačem Martinem Schneiderem, záložníkem Martinem Musickem a záložníkem Markem Chlubem) Seznam týmů Evropy Pro globální baseballové hry The Japonská série Cornnext SamuraiNaplánováno na 6. a 7. března v japonské Ósace.

„Mám jinou zkušenost s profesionálním baseballem a všechny ty roky, co jsem hrál v Americe. Nevnímají mě jako někoho jiného kvůli úrovni talentů v českém národním týmu. Potřebují jen mladé lidi. Více příležitostí a hrací čas, budou na tom lépe než já.“

Červenka hrál baseball od mládí.

„Můj táta byl trenér. Vyrůstal na softballu a baseballu. Můj starší bratr a já jsme vyrůstali kolem sportu.“

Jednoho dne se k němu přiblížili Clevelandští indiáni.

„Splnili si sen. Bylo mi velkou ctí, že jsem měl tuto příležitost. Indiáni mi umožnili dokončit střední školu a dali mi šanci. Jsem za to vděčný.“

Profesionální baseball není pro každého. Jak se vám podařilo vybudovat solidní kariéru?

„Vždycky jsem miloval baseball. Nikdy jsem to nevnímal jako těžkou práci. Miluji hraní a cvičení každý den a dodnes si užívám vše, co s touto hrou souvisí. Je psychicky těžké se každý den soustředit, ale pro mě je láska ke hře užívat si každý její okamžik. pomohl mi. Užíval jsem si zápasy, protože byly součástí hry.“

Sekiya překvapil svět tím, že se kvalifikoval na World Baseball Classic 2023 a stal se oblíbeným fanouškem v Japonsku.

„Jedním z největších momentů české baseballové historie byla kvalifikace World Baseball Classic v Regensburgu. [Germany]. Víme, že máme dobrý talent a to se spojuje. Všechno, co jsme udělali, fungovalo v náš prospěch. Odvedli jsme 100%. Když jsme porazili Čínu na World Baseball Classic, bylo to také velké. Tím jsme se kvalifikovali do dalšího ročníku, který je pro český baseball velký. V Tokiu jsme opravdu ocenili podporu od fanoušků. Díky tomu jsme byli hrdí na to, že můžeme světu ukázat, že můžeme soutěžit s těmi nejlepšími.

V sérii Global Baseball Games 2015 měla Česká republika jediného hráče, prvního baseballa Jakuba Sládka, který měl rovněž profesionální zkušenosti (Philadelphia Phillies). Tentokrát jste čtyři a manažer reprezentace Pavel Sadim Na školení personálu.

„Abych byl upřímný, neměl jsem nic společného se sestavováním soupisky, ale myslím si, že v roce 2015 mohlo být více českých hráčů. V posledních dvou letech jsme ukázali, že jsme jedním z nejlepších týmů v Evropě a můžeme konkurovat . Na světové scéně ví Česko nyní o baseballu více a já doufám, že přiláká více mladých lidí. Dává to spoustu příležitostí cestovat a lépe poznat baseballový svět.“

Co očekáváte od dvou zápasů v Ósace?

„Viděl jsem Seznam Japonskaa vypadají jako skvělý tým. Zároveň máme spoustu hráčů se zkušenostmi z nižší ligy a některé kluky s hrací dobou z hlavní ligy. Jsme zkušená strana. V Ósace uvidíte dobrý baseball a soutěžní sporty. Těším se, až tam půjdu a udělám to nejlepší. Pokud na hřišti odvedeme 100% úsilí, budeme rádi, ať už bude výsledek jakýkoli.“

Jak vidíš svou baseballovou kariéru do budoucna?

„To je dobrá otázka. Myslím, že příští World Baseball Classic, 2026. Doufám, že do té doby budu v pozici, abych se dostal do národního týmu. Letos je mi 32 let a stále mě baví hrát. Je to těžké, protože mám běžná práce, abych na hřišti věnoval 100% úsilí. Chci se ujistit, že budu moci řídit svou hudbu a vidět se na hřišti v příštích dvou nebo třech letech.“