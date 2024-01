Stisknutím tlačítka se tento malý domeček promění v krabici, kterou můžete přetáhnout kamkoli

Slyšeli jste o skládacích telefonech a dokonce o skládacích televizorech, ale slyšeli jste o samoskládacím domku?

Tento malý domeček na kolečkách se skládá a rozkládá jako transformátor.

Stisknutím tlačítka lze změnit jeho rozměry. Je to inženýrský a designový zázrak, který zároveň respektuje životní prostředí.

Jste zvědaví, jak to funguje? Dovolte nám vzít vás na prohlídku, abyste zjistili, co nabízí.

a Grande S1 Jde o revoluční produkt společnosti PODX Go, která se specializuje na inovativní a udržitelná řešení bydlení. Jedná se o malý skládací domeček na kolečkách, který lze snadno přemístit a postavit kdekoli. Je to první domácí model, který PODX Go přinesl do Severní Ameriky, a má několik funkcí, díky nimž se odlišuje od ostatních malých domácností.

Jak funguje malý dům?

Grande S1 má jedinečný skládací mechanismus, který umožňuje roztažení a stažení stisknutím tlačítka. Za pouhých 15 minut může dosáhnout šířky 8 1/2 stopy, připravené na cestu, až po velkorysých 22 stop široké, čímž vznikne 364 čtverečních stop obytné plochy.

Dům je postaven s odolným ocelovým rámem A36 a izolovanými polyuretanovými panely, které poskytují pevnost, stabilitu a pohodlí ve všech ročních obdobích. Má také certifikaci NOAH, což znamená, že splňuje bezpečnostní, kvalitativní a řemeslné normy pro malé domácnosti.

5 výhod malého domu

Grande S1 nabízí mnoho výhod pro ty, kteří chtějí žít jednoduchým a ekologickým způsobem života. Některé výhody jsou:

1. Snadný pohyb: Dům může být tažen těžkým pickupem, jako je F-250, a může být postaven kdekoli, kde to splňuje územní předpisy. Můžete si užívat svobody a flexibility žít kdekoli, ať už je to ve městě, na venkově nebo někde mezi tím.

2. Maximalizujte prostor: Dům se vyznačuje chytrým designem, který maximalizuje využití prostoru. Má oboustranně roztažitelné stěny vytvářející plochý, otevřený půdorys. Má také skládací nábytek, který lze uložit, když se nepoužívá, jako je postel, stůl a pohovka.

V domě se pohodlně vyspí až čtyři lidé a má dostatek úložného prostoru pro vaše věci.

3. Připraveno k nastěhování: Dům je kompletně zařízený a klimatizovaný, takže se nemusíte bát nic kupovat nebo instalovat. Má kuchyň s moderními spotřebiči a zařizovacími předměty.

Dále je zde koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou.

4. Chytré zabezpečení: Dům má bezpečnostní systém, který chrání váš domov a okolí.

Obsahuje kamery, senzory, alarmy a zámky, které lze ovládat na dálku pomocí aplikace pro chytré telefony. Svůj domov můžete monitorovat a spravovat odkudkoli a dostávat upozornění, pokud se stane něco neobvyklého.

5. Spolehlivá kvalita: Dům je postaven z vysoce kvalitních materiálů a technologií, které zajišťují jeho odolnost a výkon. Obsahuje solární energetický systém Renogy, který poskytuje obnovitelnou energii do vašeho domova. Má také 50ampérovou dvojitou zástrčku, 120V připojení RV a standardní městský přívod vody pro RV pro vaše veřejné služby. Dům je navržen tak, aby odolal větru až do kategorie 3 a má záruku 10 let.

Kolik stojí malý dům?

Grande S1 má cenu 85 000 $. Jedná se o konkurenceschopnou cenu ve srovnání s jinými malými domy na trhu s ohledem na funkce a výhody, které Grande S1 nabízí. Využít můžete také možností financování a slev, které PODX Go svým zákazníkům poskytuje.

Klíčové věci pro Kurta

Grande S1 je skládací malý domeček na kolečkách, který nabízí jednoduchý a ekologický způsob života. Je produktem inovace, kreativity a řešením pro ty, kteří chtějí mít ve svém životě více svobody a flexibility. Pokud hledáte nový a vzrušující způsob života, Grande S1 by pro vás mohla být perfektní volbou.

