Dětská kniha inspirovaná českou pohádkou o vodním obrovi vydaná ve Skotsku

Vodník neboli Vodník je jednou z nejčastějších postav českých a středoevropských pohádek a pověstí. Bývá zobrazován jako osamělá postava sedící v řece nebo rybníce, oblečená v zeleném, s vodou kapající z ocasů kabátu.

Wodnick je v některých lidových pohádkách vtipný a milý člověk, kterého známe z obrázků Josefa Lady, kde sedí na větvích vrby, sedí na dýmce a večer hraje na housle. .

Helen Keatingová|Foto: Archiv Helen Keatingové

Jindy je zobrazován jako špatná postava, která táhne mladé ženy do vody a nutí je ke sňatku. Vodník je vyobrazen ve slavné baladě Karla Jaromíra Erbena nebo v opeře Rusalka od Antonína Dvořáka.

Ve Skotsku nedávno vyšla kniha pohádek inspirovaná českou mytologií vodního obra. Napsala Helen Keatingová, proboštka malého města zvaného Brána flotily.

Krátce před sametovou revolucí navštívil v roce 1989 Československo a objevil legendu.

„Byla jsem zapojena do výměny škol a vzali jsme pěvecký sbor do Prahy. Potkala jsem rodinu jednoho z učitelů zapojených do výměny a od té doby jsme přátelé.

„Vodníka znám a vždy mě ten příběh zajímá, takže jsem přišel s nápadem psát příběhy ne přímo o něm, ale o jeho potomcích.“

Kniha je o Andialovi a jeho kouzelném tátovi a představuje postavu Grimplea, který zdědí kouzelný dům pod jezerem po svém strýci Watermanovi:

Sidoni Proszková|Foto: Archiv Helen Keatingové

„Existuje sedm povídek, v každé z nich Antiel předá problém svému otci, který jde do jeho dílny a řeší ho svými magickými schopnostmi.

„Takže Grimble je mladší, laskavější a méně zlý než jeho strýc. Je velmi laskavý a dělá pro vesničany mnoho dobrého.

Vodnik není jediným českým odkazem v knize Helen Keatingové Antial and Her Magic Daddy. Dále jsou zde snímky 13leté české dívky Sidoni Proszkové, vnučky českých přátel, které potkala při své první návštěvě Prahy:

„Navštěvuje školu se specializovaným výtvarným oborem v Praze a normálně se jí ptám, jestli by nechtěla kreslit nějaké obrazy.

„Udělala jich celý výběr a jsou úžasné. Našel jsem dobrého vydavatele, který je dobře použil.“