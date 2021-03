Exkluzivně: Shor Police o úspěchu jejich verze Husitského sboru: Velmi odměňující výzva

Bianca Gomez ze skupiny Shore Police a Clinton Serego si získaly miliony srdcí svými písněmi a zejména verzí slavné české vlastenecké písně. To je to, co říkají o úspěchu.

Zpěvačka celebrit Bianca Gomez, známá svými písněmi jako Aunty Ji, mimo jiné na Manhattanu, nedávno zachytila ​​oční bulvy, když spolupracovala s hudebním skladatelem Clintonem Serigo pro popovou skupinu Shor Police. Společně duo složilo několik úspěšných písní v průběhu let. Ve skutečnosti byla jejich verze populární české vlastenecké písně Husite Choral publikem dobře přijata. To není vše. Shore Police také obdržel děkovný dopis od starosty Tábora Royce Harpera po úspěchu písně. V exkluzivním rozhovoru s Pinkvilla hovořili Clinton a Bianca ze Shor Police o úspěchu písně a jejich společné cestě. Když už mluvíme o písni, Bianca řekla: “Ano, bylo to vlastně docela výzva získat správné obsazení, ale užili jsme si každou její část. Díky úžasnému koučování castingu jsme byli schopni úspěšně doručit skladbu tak, jak by měla být provedeno při zachování našeho individuálního vokálního stylu. “ Na druhou stranu Clinton cítil, že úspěch písně byl největší odměnou sama o sobě. Řekl: „Ano, bylo nám velkou ctí, že jsme byli spolu s některými významnými hudebníky zahrnuti do projektu skutečně globální povahy. Projekt byl náročný, ale byl také velmi přínosný, když několik českých občanů nemohlo uvěřit, že jsme byli v ve skutečnosti ne český. To byla největší odměna. sám o sobě “. Duo také sdílelo své vzrušení ohledně obdržení děkovného dopisu od starosty Harpera a Bianca řekla: „Zajímalo by mě, jestli tu tak dobře zpíváme v češtině a tak, a poté, co jsem obdržel tento druh ověření, vám bude v noci dobře spát. že jsme něco udělali. Pravda. “ Clinton mezitím popsal dopis od starosty jako třešničku na dortu, díky níž se cítil pokořen. Zajímavé je, že jejich popová skupina byla den co den nesmírně populární a Clinton a Bianca jsou úplně stejní. “Jsme opravdu šťastní a vděční za veškerou lásku, kterou policie Shor získala od naší první směsi ‘Chana Mereya’ s Weekndem, což bylo nečekané. Nebyli jsme si jisti, jak to lidé přijali, ale ukázalo se, že je jedním z nejžádanější mixy, “dodal. Bianca. Když se Bianca zeptala na jejich vzájemnou zkušenost, chválila Clintona a řekla: „Myslím, že se nám spolu dobře daří, protože rozumíme silným stránkám toho druhého. Clintonová má neuvěřitelný smysl pro koordinaci a já jsem přirozeně poháněn k mým top 40 pro znějící pop: „Takže když se dáme dohromady, má psaní písní společnou příchuť naší hudby a našich vlivů. Pokud jde o zvukovou desku, které chceme dosáhnout, jsme obvykle na stejné stránce, takže implementace je mnohem snazší myšlenka jako tým. “Clinton řekl totéž a řekl:„ Myslím, že jsem producent. A roky skladatel na volné noze, je to myšlenka, na kterou si člověk zvykne, ale pouze pokud jsou zřejmé výhody, k publiku se snažíme dostat ven, takže se při tom cítíte pod kontrolou, myslím, že je to také nejlepší způsob, jak občas uklidnit své hudební ego.“ Od této chvíle tato skladatelská a vokalistická dvojice společně pracuje na albu a snaží se pobavit dav. READ "Spirited Away" od Hayao Miyazakiho pro adaptaci na jevišti X

Váš komentář byl odeslán do fronty moderování