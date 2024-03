Česká republika vyhrála podruhé titul, když Kristina Pešková nosí korunu – Republic World

Kristina Pešková Česká republika byla korunována Miss World 2024. První vicemistryní byla Yasmina Zaytoun z Libanonu. Indka Saini Shettyová odstoupila ze závodu poté, co se prosadila mezi nejlepšími osmi.

Soutěž Miss World 2024

Tato okouzlující událost se konala v Jio Convention Center v Bombaji. V letošním roce byl zvolen nový formát. Celkem se mezi sebou utkalo 112 účastníků. Poté bylo vybráno 40 finalistů do čtvrtfinále. Poté byli vybráni do několika kol. Vítězové Fast Track ve čtvrtfinále měli 5 vítězů Head to Head, 4 vítěze Continental Beauty with Purpose, vítěze Sports Challenge, vítěze multimédií, vítěze Talentu a vítěze Top Model. Zbývající účastníci byli vybráni porotci.

Archivní foto Miss World 2024 Top 8 | Foto: Instagram

Z toho bylo v semifinále vybráno 12 královen krásy. Nejlepších 8 odsud komunikovalo s hostitelem, se dvěma soutěžícími z každého regionu. Čtyři nejlepší byli ohodnoceni podle krásy podle smysluplného projektu a pak jsme dostali své Miss World 2023 Vítěz a vicemistr.

Hvězdná akce

Ceremoniál byl svědkem přítomnosti mnoha významných osobností. Kriti Sanon, Pooja Hegde, Priyanka Chahar Chaudhary a Rubina Dilaik byly mezi ostatními.

Pooja, bývalá vicemistryně Miss World, řekla, že život se uzavřel. Dodala: „V soutěži jsem byla na druhém místě, ale dnes soutěž hodnotím já. Účastníkům i tomu, kdo soutěž vyhraje, přeji vše nejlepší, ale pokud někdo nevyhraje, neznamená to, že jeho příběh skončil. Je to váš příběh a vy rozhodujete o tom, co se ve vašem příběhu stane. Pokračuj.“ Tvrdá práce, obětavost, stanovte si své cíle a čekejte na ně. Věřte v sebe a všechno bude fungovat. Doufám, že můj příběh je inspirací pro všechny holky tam venku.“

Dnes večer vystoupili umělci jako Shaan, Neha Kakkar a Tony Kakkar. Speciálním hudebním hostem večera byla navíc vítězka Miss World 2019, která se stala profesionální zpěvačkou, Toni Anne Singh.