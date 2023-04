Seznam všeho, co prolomilo nový patch Destiny 2

bungee

Destiny 2 včera spustilo patch pro střední sezónu a jeho hlavním tahákem bylo konečně vypilovat řadu základních zbraní. Dobrá zpráva je, že tento díl se povedl. Špatnou zprávou je, že hru zatížilo hromadou obrovských chyb a potenciálních stealth narážek zároveň.

Nejprve paže. Vyzkoušel jsem různé z nich a opravdu věřím, že tento patch dokázal zázraky v mnoha ohledech. možná Všechno Ne tam, kde by to mělo být (legendární ruční děla stále cítí, že potřebují pomoc), ale používám zbraně, kterých jsem se nedotkl v dobách, jako je Monte Carlo a Tommy’s Matchbook. Quicksilver Storm je nyní spíše monstrum. Trojitý buff Revision Zero je výbušná bestie a může být jednou z nejlepších antihrdinských možností ve hře právě teď. Spousta věcí vypadá cool a dveře se otevřely pro spoustu zábavných nových sestavení.

Nicméně zbytek hry… mocně bojuje. Pokusím se vypsat všechny možné skryté chyby nebo opomenutí, které byly dosud nalezeny, včetně některých velmi náhodných a podivných.

Zdá se, že modifikace granátů už pro Strand Gladiator nefungují (nejsou jasné, zda úmyslné).

Thread of Generation se zdá být ohnutý nebo zlomený.

Palebná síla a možná i Reaper mody už nevytvářejí orby.

Už se nemůžete dvakrát nebo třikrát ponořit do přetěžovací skříně (pravděpodobně je to v přestrojení).

Hráči nyní získávají vítězství v Guardian Games Medal, když Guardian Games nejsou vysílány živě. To může přispět k titulům, které nemají co sbírat.

Socha Guardian Games ve věži nyní říká, že Lovci vyhráli minulý rok (Warlocks).

Snadno přístupná Laserová koule Heist Battlegrounds byla odstraněna u všech obtížností.

Nerf IKELOS SMG se pravděpodobně nikdy nestal.

Klepnutím na poslední krok questu Retribution je sebrání lodi Amanda Holliday, pokud jste ji již získali z resetu sezónního prodejce. Mělo to sestřelit ducha, ne loď, a teď nemůžete dokončit práci.

Někteří operátoři mají vážné problémy se zvukem.

Lidé dostávali tresty za opuštění her Crucible nebo Gambit, když tomu tak nebylo (to již bylo opraveno).

Loot neklesne z některých dokončení nájezdu (mohou přesahovat mateřskou loď)

Popel aktiv může být využit nebo snížen.

Mohou nastat problémy s flexibilitou.

Raid bannery nefungují.

Granáty nesmějí vytvářet ohniště.

Radioaktivní zbraně nejsou úžasní bariéroví hrdinové.

Truhly bojiště občas nenabízejí kořist ani nepřijímají klíče.

Pád krále rozbije nebo rozdělí hráče.

Některé pozlacené tituly mohly být ztraceny nebo resetovány.

Upřímně jsem o polovině z nich ani nevěděl, když jsem s tímto příspěvkem začínal, ale většinu z horní poloviny jsem sám zažil. Největším problémem jsou všechny problémy se schopnostmi, protože to buď rozbije spoustu staveb, nebo se cítí opravdu špatně, konkrétně to, co se zdá být nerf schopností na Strand. Bylo mi jedno, že nevyzvednu výzkumné plavidlo, které už vlastním, i když to byla podivná chyba.

Vypadá to, že tento patch bude potřebovat vlastní patch, aby věci napravil. Doufejme, že některé budou vyřešeny v opravě hotfix. Nepředpokládám, že jde o ústupovou situaci, protože je příliš pozdě a hráči přijdou o hodně kořisti. Ale je to poslední ze série masivních technických problémů, se kterými se Destiny 2 nadále potýká a které se postupem času jen zhoršují.

