Ve filmu Jan Nimke z roku 1966 se neděje nic strašného nebo názorného Strana a hosté Kde turisté hrají hry a stolují na slunci. Snímek však úředníky v komunistickém Československu šokoval – dost na to, aby jej považovali za „navždy zakázaný“. Režim uprostřed cenzurního zátahu byl ve střehu před jakýmkoli dvojsmyslem a politickým nepřátelstvím, které by mohl objevit ve filmech odvážné nové generace režisérů: České nové vlny. V absurdním Němcovi se v lesích objevují výtržníci a nutí výletníky k okázalému vánočnímu banketu tyranské postavy v bílém obleku. Ale je to vtip nebo něco zlověstnějšího? Náhle spoluvina mezi veselými kritiky pomine a objeví se jejich odlišné tendence ke kapitulaci nebo vzpouře.

Pro tehdejší diváky nebylo těžké číst podvratné narážky filmu, ani jejich paralelní odsuzování disidentů a jejich násilné potlačování StB, československou tajnou policií. O více než půl století později byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v srpnu 2021 uvedena digitálně upravená verze filmu, která divákům umožnila zhlédnout film znovu, ale také se zamyslet nad odkazem české nové vlny. a jeho trvalý význam moc náročné kinematografie.

V době, kdy kritika status quo nastoleného socialisty byla téměř nemožná, vzkvétala česká nová vlna svými podprahovými poselstvími. Pro pozorovatele státu bylo obtížné identifikovat kritiku života za komunismu, když byla propašována skrze obskurní alegorii exotických mýtů, spíše než aby byla explicitně oznámena v krajinářské fotografii. Česká nová vlna, jejíž hlavní postavou byl Němec, vytvářela surreálné filmové světy, kde byla pravidla nelogická, neobratná a dokonce zlověstná. Hnutí, které vzniklo v 60. letech, vedla mladá skupina talentovaných režisérů, kteří společně studovali na slavné pražské filmové škole FAMU a byli unaveni propagandou placenou úřady ve státě východního bloku ovládaném Sověty. Mezi státem podporovanými socialistickými realistickými filmy té doby, které ukazovaly hrdinské dělníky vesele dřou směrem k utopické budoucnosti produktivity a pokroku, a bezútěšnou realitou občanů uprostřed pokrytectví a lží zkorumpované tyranie, byla propast. Smysl pro absurdno prostupoval každodenním životem a dával umění přednost černému humoru.