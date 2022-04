Sixers vs Raptors Game 1 Notes

Sixers odehráli v sobotu první zápas ze sedmi sérií s Toronto Raptors, což je podle statistik a informací ESPN postavilo do velmi silné pozice k vítězství v sérii.

Vítěz hry 1 v sérii lepší než 7 vyhraje sérii 76 % případů.

Pojďme se tedy podívat na mé poznámky ke hře 1 na The Sixers:

1. Sixers vyhráli, přestože nepotřebovali masivní útočný zápas od Joela Embiida, který zaznamenal 19 bodů. Sixers ho však umístili na dobrá místa a umožnili ostatním pohybovat se bez míče pro snadné koše. Embiid skončil se čtyřmi asistencemi.

Za zápas si Embiid připsal 19 bodů, 15 doskoků, čtyři asistence a blok.

„Chci říct, že to opravdu začíná u mě,“ přiznal Embiid. „Nebyl jsem frustrovaný, tak nějak jsem nazval dvojité týmy a trojité týmy, které mi posílali celou noc, víš, jen se snažím hrát správnou hru, cokoliv by nám vyhrálo, víte, řekl jsem, když jsem hrál proti tak dlouho, hlavně samotný trenér, trochu vím, jak chtějí hrát, hlavně v defenzivě, takže to bylo jen o tom, že jsem znovu a znovu dělal ty správné hry a myslím, že dnešní večer byl opravdu dobrý. Bylo to pravděpodobně poprvé, co jsem šel bez jakýchkoli obratů proti Torontu, o které musím udělat víc.“

2. James Harden byl dříve faktorem efektivity ofenzivy Uspání slabých obránců – Tobias Harris, Danny Green, Tobias Maxi a George Niang vypadají dobře. Hardenovi se také podařilo získat hodně hlubokou penetraci, vynutit si klávesy, umožnit otevřený pohled a zasáhnout Sixers svými výstřely, od 16 do 32 ze tříbodového rozmezí.

Harden skončil s 22 body, 14 asistencemi, pěti doskoky, krádežemi a blokem.

„Jen se snažím udělat toho správného divadelníka,“ vysvětlil Harden. „Je to o tom, dělat maličkosti a dělat správné hry a máte chlapa jako Therese.“ [Maxey] Ať už vystřelil kdokoli, musíte se ujistit, že střílel, snažit se být agresivní a pomáhal mu, střílel za něj, ale myslím, že to byla skvělá hra na individuální úrovni pro hráče i tým. . Věci, o kterých jsme mluvili minulý týden, přivést zpět basketbal, ne převracet basketbal, abychom jim dali šance, a myslím, že jsme ten večer odvedli opravdu dobrou práci.“

3. Sixers odvedli velmi dobrou práci při lovu Freda VanVleeta v defenzivě a použili Embiida jako brankáře. Raptoři upustili od pokrytí a umožnili Hardenovi použít svůj zrak.

4. Tobias Harris byl agresivní a dělal rychlá a rozhodná rozhodnutí s míčem a dokázal zakončit míč kolem kraje, což ne vždy platí. Občas přihrál navíc a byl faktorem v defenzivě hřiště.

Harris zakončil zápas s 26 body, šesti doskoky, šesti asistencemi, krádeží a blokem.

5. RAPTORS NEODPOVĚDĚLI PRO Tyresse Maxeyovou, která těžila ze spousty individuálního pokrytí a zvláštní pozornosti věnované Embiidu a Hardenovi. Pokud bude hrát takto, mohou být Raptoři posláni do mobilizace brzy.

Maxi nastřílel 38 bodů, vypálil pět ze tří, přidal čtyři doskoky a přidal asistence, protože 76 hráčů v sobotu překonalo Raptors 131:111.

„Bylo to fantastické,“ přiznal trenér Sixers Doc Rivers. „Chci říct, že jsme na tom malém pracovali čtyři dny a jeho rychlost byla faktorem, víme, že to musíme dál používat, umístit ho do vesmíru, některé noci by pravděpodobně řídil a projížděl, dnes večer by řídil a dostal do koše a střílet.“

„Upřímně řečeno, právě jsem tam šel a udělal jsem pro svůj tým maximum,“ řekl Maxi. „Chci říct, že to je vše, co opravdu dělám každou noc, a protože jsem agresivní, řekli mi, že v této sérii musím být agresivní, a snažili se pro nás začít rychle.“

Zápas 2 je naplánován na pondělí večer v 7:30. Hru si můžete poslechnout na ESPN 97.3, stanice South Jersey Sixers.

