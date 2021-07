Anglie předběhla Ukrajinu a poprvé za posledních 25 let se dostala do semifinále mistrovství Evropy

Bylo to poprvé, co Anglie vyhrála vyřazovací zápas v eurech, ale góly na začátku každého poločasu pomohly uklidnit případné napětí.

Harry Kane ve čtvrté minutě vyrazil na Raheem Sterlingovu přihrávku, aby jim postavil do cesty Anglii.

Sterling byl během Euro 2020 pravděpodobně anglickým hráčem roku, a když debutoval na turnaji Jadon Sancho, Ukrajina se potýkala s rychlostí a vynalézavostí Garetha Southgate.

Anglie během Euro 2020 nepřijala gól v pěti zápasech, protože největší šance Ukrajiny připadl Romanu Yarmchukovi, kterého v první polovině kopal Jordan Pickford.

Na začátku druhého poločasu kopal Harry Maguire volný kop Luka Shawa přes ukrajinského brankáře Heurieho Buchana na 2: 0.

Brzy poté Kane vstřelil třetí gól za Anglii a Shaw opět poskytl pomoc.

Tento bleskový útok se dvěma góly v prvních pěti minutách druhého poločasu dal Anglii úplnou kontrolu nad zápasem.

Pushchan skvěle zachránil Kaneův míč a zapřel tak hattricku anglickému kapitánovi, ale z výsledného rohu skóroval další hlavičkou Jordan Henderson. Pro Henderson to byl vůbec první gól v Anglii.

Jak hodiny tikaly, angličtí fotbaloví fanoušci skandovali „Come Home“, sbor „Three Lions“, schválenou hymnu pro fanoušky týmu.

Před třemi lety se Anglie dostala do semifinále mistrovství světa, ale i přes svůj náskok prohrála s Chorvatskem 2: 1 a v roce 2019 prohrála v Lize národů s Nizozemskem 3: 1. Naposledy se Anglie dostala do finále významného mezinárodního turnaje v roce 1966.

„Myslím, že stále klesá do semifinále – tři za tři roky,“ řekl Southgate BBC.

„Chceme jít o dva kroky vpřed. Vím, co se bude dít doma. Je skvělé vidět každého v sobotu večer, pivo v ruce. Měli by si to užít. Byl to pro všechny dlouhý rok. Dvě přehlídky toho přinesly tolik štěstí lidem. “

„Hráči byli fantastickí,“ dodal Southgate. „Hraní stejně dobře jako ve hře se spoustou odpočinku bylo působivé. Duch ve skupině je obrovský.“

Anglie bude nyní hrát s Dánskem, které v sobotu porazilo Českou republiku, a strana Southgate bude mít doma výhodu středečního semifinálového zápasu, který se bude hrát na londýnském stadionu ve Wembley.

Wembley bude hostit semifinále a finále

Zdánlivě volatilní poté, co prohrál své první dva zápasy na Euro 2020, Dánsko Po porážce České republiky v ázerbájdžánském hlavním městě Baku vyhrál třetí zápas v řadě, když se dostal do semifinále.

Díky hlavičce Thomase Delaneyho a první střele Kaspera Dolberga v sobotním čtvrtfinále ovládlo Dánsko čtvrtfinále.

Češi byli po prvním poločase jiným týmem a chytrým cílem Patrika Schicka – jeho pátým cílem na Euro 2020 – bylo zajistit, aby Dánsko pracovalo na svém vítězství 2: 1.

vzdálenost Christian Eriksen Šokující zhroucení a emotivní reakce jeho spoluhráčů přineslo Dánsko skvělý příběh pro Euro 2020 kvalifikací pro vyřazovací fáze.

Po porážkách Finska a Belgie v jejich prvních dvou zápasech ve skupinové fázi to vypadalo nepravděpodobně, ale místo v 16. kole si zajistilo vítězství 4: 1 nad Ruskem a porážka Finska 2: 0 proti Belgii.

Dánové poté zaznamenali nad Walesem působivé vítězství 4: 0, aby předznamenali jeho příchod v závěrečných fázích Euro 2020.

Hráči Dánska hovořili o emocionálním mýtném, které bylo zapotřebí k dokončení Eriksenova zápasu ve stejné odpoledne, přičemž několik členů týmu UEFA kritizovalo UEFA za to, že jim nedovolili hrát zápas následující den.

Vzhledem k působivé duševní síle této skupiny si dánští fanoušci už možná dovolili začít snít o opakování Euro 92, když si národní tým odnesl dosud jediný mezinárodní titul.

Itálie A Španělsko Setkají se v úterý v dalším semifinále, které se také uskuteční ve Wembley.

Finále Euro 2020 se bude konat 11. července také ve Wembley.