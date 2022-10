Analýza asteroidů odhaluje neočekávané důkazy o mladém oceánu a karbonizaci

Asteroidy jsou mnoho věcí – zabijáci dinosaurů, archivy raných dnů sluneční soustavy, Cíle planetární obrany – Ale nemají to být vodní světy. že jo?

Tedy alespoň ne v dnešní době. Ale v počátcích formování sluneční soustavy to byl Ryugu – kosočtvercový cíl Japonské agentury pro průzkum letectví (JAXA) Hayabusa 2 Důležité – měla v sobě malý obvod.

Než byl asteroid dnes, izotopová analýza s vysokým rozlišením ukazuje, že byl součástí staršího, staršího rodiče, než explodoval při srážce. Ale co je ještě překvapivější, je, že v tomto malém oceánu se některým suchým silikátům z původního nativního asteroidu podařilo zůstat nezměněny. Nový článek jednoho z organizačních týmů v Hayabuse Publikováno tento měsíc v přírodní astronomie Dostanou to, co ukazují o vzhledu Ryuguova otce a asteroidech ve velmi rané sluneční soustavě.

co je nového – V prosinci 2020 vrátila Hayabusa2 po šestileté misi něco málo přes pět gramů Ryugu. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně omezené množství malých zrn, každý byl označen svým názvem a číslem. V tomto případě byla analýza týmu založena pouze na jedné z těchto částic, C0009.

mluvit s inverznísvět izotopů kosmické chemie Ming Chang Liu z UCLA zjistili, že C0009 byl obzvláště zajímavý, protože se „vyznačoval tím, že obsahoval malé množství bezvodých silikátů“ – to znamená, že uprostřed vzorku silně pozměněného H2O obsahoval vodou neovlivněné minerály bohaté na kyslík.

Ryuguovo složení bylo značně změněno tekutou vodou v ní. Přestože se tvoří v chladných hlubinách vnější sluneční soustavy, voda a oxid uhličitý se hromadí společně v protolitech, které byly Ryuguovými rodiči spolu s krátkotrvajícími radioaktivními izotopy. Jak tyto radioaktivní horniny zahřívaly led kolem sebe, poznamenává Liu, „začaly se vznášet uvnitř mateřského těla“ – a postupem času by přeměnily křemičitany a pyroxen, které tvořily Ryuguova předchůdce, na křemičitany obsahující vodu.

Povrch Ryugu. Maskot / DLR / JAXA

Zbývající bezvodé silikáty tedy dávají týmu představu o tom, jaké byly jiné materiály v rané sluneční soustavě, než se srazily s malým oceánem Ryugu. Materiál vypadá jako nejstarší materiál, který vznikl ve fotosféře Slunce. Izotopy kyslíku ve vzorku, se kterým tým pracoval, ukazují, že asteroid obsahuje amébový olivín a chondrity bohaté na hořčík, které byly začleněny přímo ze sluneční mlhoviny.

Moto Ito, kosmický chemik z Japonské agentury pro námořní geovědní technologie a člen širšího týmu fáze II, byl spolu s Liu a dalšími hlavním autorem Studie původních částic Ryugukterý ukazuje způsoby, jakými se meteority CI na Zemi změnily v důsledku našeho více těkavého prostředí.

mluvit s inverzníIto poznamenává, že i když znalost chemického složení „neřekne, kde se zformovalo mateřské tělo“, stále nám to „umožňuje vytvořit určitý druh historie Ryugu a jak se formovalo ve vnější sluneční soustavě“.

proč tě to zajímá – Tato práce pochází z úsilí většího organizačního týmu druhé fáze. Poté, co Hayabusa2 překonala zem, aby shodila svůj náklad, bylo pět gramů vzorků, které přinesla, rozděleno do osmi týmů: šest z nich provádělo počáteční specifickou analýzu – na chemické složení, kamenné a písčité materiály, těkavé látky, pevné a rozpustné organické látky – na materiálech, a další dva velké mezinárodní týmy Pracují na objasnění potenciálního vědeckého dopadu vzorků.

V červnu Liu a Itoův senior tým z Okayama University v západním Japonsku zveřejnil svou interpretaci vzorků. Zjistili, že fylosilikáty Ryugu jsou podobné fylosilikátům CI chondritů, což je vzácný a velmi primitivní typ meteoritu shromážděný převážně v Antarktidě.

Ale protože „tam možná seděli desetiletí, roky a věky, než jsme je sebrali,“ poznamenává Liu, „Země má velmi reaktivní atmosféru, takže CI chondriti budou s atmosférou interagovat.“ Pro srovnání, vzorky z Hayabusa2 „jsou pravděpodobně tím nejčistším chondritovým materiálem, jaký lze kdy získat.“

Přežití těchto prvků z Ryugu Protolith může být ještě překvapivější ve světle práce některých dalších týmů. tým pro analýzu kamene Své předběžné výsledky zveřejnili tento měsíc v vědy, který zahrnoval kapalnou vodu z Ryugu uzavřenou v krystalu. Protože Ryugu zachytil zmrzlý oxid uhličitý a také vodní led, když se tvořil, byla kapalná voda ve vzorku sycena oxidem uhličitým.

Umělecké ztvárnění Hayabusa 2. Vše o Space Magazine/Future Images/Getty Images

Co bude dál – nějaký kontext Ryugu už je na cestě na Zemi. Loni v květnu NASA Osiris Rex Kosmická loď opustila asteroid Bennu poté, co odhodila asi půl kila kamene, aby zahájila svou cestu zpět na Zemi. To bylo po OSIRIS-REx Nečekaně to vytvořilo 20 stop širokou díru v Bennuově boku Výsledkem je, že drží pohromadě mnohem menší silou, než kdokoli čekal.

Stejně jako Ryugu je Bennu relativně originální uhlíkový asteroid, i když jde o jiný typ: asteroidy typu B, jako je Bennu, vypadají o něco modřeji než Ryugu a jejich kolegové asteroidy typu C, které vypadají červeně. Ale bez ohledu na jeho barvu nám podle kosmologa Ita nález podobně složitých uhlíkových složek ve vzorku „napoví o rozložení organických složek ve sluneční soustavě“.

Ačkoli odpovídá na otázky o Ryuguově líčení, tato práce také vyvolává otázky, jak Ryugu zapadá do schématu primitivnějších asteroidů a meteoritů. Podle Liu se tým domnívá, že navzdory různým třídám, které se objevily, aby pokryly všechny různé chondrity nalezené na Zemi v průběhu let, „tyto výchozí materiály mohly být velmi podobné“. „Chceme být jen trochu provokativní, trochu posunout hrnec a pokusit se změnit paradigma,“ dodal.