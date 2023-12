Český premiér říká, že Etiopie může Čechům nabídnout mnohem víc než jen dobrou kávu

Peter Fiala v Etiopii|Foto: Úřad vlády ČR

Premiér Fiala v projevu na Česko-etiopském podnikatelském fóru v Addis Abebě o víkendu řekl shromážděným podnikatelům, že Češi potřebují prohloubit obchodní vztahy s Etiopií nad rámec dovozu legendární kávy.

Hlavním účelem premiérovy cesty je uzavírání nových smluv a vytváření nových pracovních příležitostí, proto ho doprovází podnikatelská delegace, která čítá asi dvacet členů zastupujících několik odvětví, jako je Jean Raffage, šéf Svazu průmyslu a dopravy, který zorganizoval obchodní misi, řekl podrobnosti.

Jsou zde zdravotnické firmy, moderní technologické a strojírenské firmy, ale i firmy obranného průmyslu. Jsou společnosti, které se na africkém trhu již nějakým způsobem etablovaly, i společnosti, které tyto trhy teprve začínají objevovat a mají schopnost v těchto zemích nacházet nové zákazníky.

Po Česko-etiopském podnikatelském fóru se pan Fiala setkal se svým etiopským protějškem Abiy Ahmedem v Addis Abebě, po kterém řekl, že je jasné, že Etiopie má zájem o spolupráci v oblasti obrany. Etiopie se právě vymanila z dvouleté občanské války, která skončila v listopadu loňského roku a během níž zemřelo nejméně 100 000 lidí, a situace je nadále nestabilní, zejména v pohraničních oblastech.

Před odjezdem do Etiopie vysvětlil pan Fiala České republice význam Afriky jako obchodního partnera a uvedl, že firmy potřebují aktualizovat svou vizi kontinentu.

„Jsme země, jejíž ekonomika je založena na exportu. Podpora exportu je tedy důležitá, protože to znamená i podporu našeho ekonomického růstu. Afrika má obrovský ekonomický potenciál a je tam spousta příležitostí. Je to důležitý kontinent a my se musíme zastavit dívat se na to jako na něco nezajímavého a vzdáleného a začít to brát vážně jako důležitého partnera.

Ale ačkoli obchod a ekonomika jsou primárním cílem návštěvy, premiér má na mysli i jiné cíle, tvrdí, že kontinent by měl být partnerem EU i z bezpečnostních a ekonomických důvodů. Pan Fiala vyzdvihl význam Afriky pro Českou republiku a Evropu v oblastech strategické bezpečnosti – jako je snížení závislosti na nerostných surovinách a dalších surovinách na Rusku a Číně – a řekl, že Afrika je klíčová pro pomoc Evropě při řešení migračního problému.

Existuje mnoho otázek, které je třeba prodiskutovat s představiteli zemí afrického kontinentu. Jedním z obecných témat pro Evropu je určitě migrace a otázka, jak zastavit nelegální migrační toky do Evropy.

Zároveň však rád zdůraznil, že nejde jen o jednosměrku, ale že Česko je důležité i pro Afriku. Například při setkání s etiopským premiérem vyzdvihl práci českých hydrologů při mapování etiopských vodních zdrojů, což je podle něj zvláště důležité vzhledem k již tak jasným dopadům změny klimatu.

