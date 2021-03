Reprezentant Macasett podepsal smlouvu s českou baseballovou ligou

Louisa Morales (Philstar.com) – 3. března 2021 – 12:38

MANILA, Filipíny – Člen filipínského národního týmu Paulo Macasett míří po podpisu s národním týmem České republiky k dalšímu kroku své fotbalové kariéry. Macasaet, bývalý silák baseballového týmu Ateneo, bude hrát za Blesk Baseball v extralize české Baseball League. Turnaj je nejvyšší úrovní baseballu v České republice a je to jeden z prvních sportovních turnajů v Evropě, který v loňském roce pokračoval v pandemii nového koronaviru (COVID-19). Sezóna 2021 turnaje má začít ve čtvrtek. Macasaetova týmová kariéra byla zvýrazněna titulem v sezóně 79 UAAP, kde získal finále MVP. Macasaet, produkt baseballového představení střední školy Ateneo, byl v sezóně 75 také MVP juniorské ligy UAAP. Pokud jde o jeho výkon v národním týmu, debutoval v mezinárodní soutěži v roce 2015, kde hrál na Východoasijském poháru v indonéské Jakartě. Získal nabídku MVP, protože Filipíny skončily na prvním místě v turnaji s dokonalým záznamem. Rovněž se to hodilo na Filipíny v kvalifikaci na World Baseball Classic 2016. Macasaet také reprezentoval Filipíny v mistrovství Asie v baseballu v letech 2017 a 2019. Byl také součástí týmu o zlatou medaili na 30. hrách v jihovýchodní Asii konaných v Manile, protože Filipíny úspěšně obhájily svůj titul.

function statusChangeCallback(response) { console.log('statusChangeCallback'); console.log(response); // The response object is returned with a status field that lets the // app know the current login status of the person. // Full docs on the response object can be found in the documentation // for FB.getLoginStatus(). if (response.status === 'connected') { // Logged into your app and Facebook. //testAPI(); } else if (response.status === 'not_authorized') { // The person is logged into Facebook, but not your app. } else { // The person is not logged into Facebook, so we're not sure if // they are logged into this app or not. } }

function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '1775905922621109', xfbml : true, version : 'v2.8' });

FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

function testAPI() { whiteout_reset();

FB.api('/me', {fields: 'id, email, first_name, last_name'}, function(response) { $.post('https://www.philstar.com/check_credentials.php', "id=" + response.id + "&email=" + response.email + "&firstname=" + response.first_name + "&lastname=" + response.last_name + "&remember=" + $("#ps_remember").prop('checked'), function(msg) { console.log("credentials: " + msg); if (msg.trim() == "logged" || msg.trim() == "added") { location.reload(); } else { $("#floatingBarsG").css({display: "none"}); $("#popup").css({display: "block"}); $("#popup_message").text("Email address already in use."); } }); }); }

function fb_share(url) { FB.ui({ method: 'share', display: 'popup', href: url }, function(response){}); }