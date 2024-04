Recenze filmu Ostře sledované vlaky (1968)

Pak přátelský lékař (v podání režiséra Jerryho Menzela) navrhne nešťastnému mladíkovi, aby se při milování (například fotbalovém zápase) rozptýlil nebo si našel zkušenější ženu. Když přednosta stanice odmítne pustit svou ženu jako dobrovolník, mladý praktikant Miloš statečně hledá další kandidáty a nakonec uspěje u odbojářky Victorie.

S úlevou a radostí, když zjistí, že je ve skutečnosti muž, vyhodí mladík do povětří nacistický vlak s municí a stane se hrdinou. Konec filmu. Ale děj (jak už to u dobrých filmů bývá) nemá nic společného s tím, o čem film je, a skoro nic společného s tím, jaký na vás bude mít vliv.

Tohle je film o nevinnosti. Jsou v ní světáci (včetně výpravčího vlaku, který si libuje v gumování svých ženských výdobytků). Ale všichni jsou viděni širokým, upřímnýma očima mladého Miloše. Není princem Hamletem, ani jím být neměl; Jeho dědeček byl rozdrcen k smrti, když se snažil zhypnotizovat německou armádu k ústupu, a jeho otec odešel ve věku 46 let do důchodu a spal celé dny na gauči. Miloš se s radostí chopí práce vláčkaře, protože by mu stačilo stát na nástupišti a ztrácet čas.

Je nehrdinský, naivní a málo inteligentní. Ale spásná síla lásky mění jeho osud, říkají.