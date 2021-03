Elektronický obchod v České republice

Česká republika, známá také jako Československo, je zemí ve střední Evropě sousedící s Rakouskem, Německem, Polskem a Slovenskem. Do roku 2020 byla v zemi domovem více než 10 milionů lidí, kteří vstoupili do NATO v roce 1999 a do Evropské unie v roce 2004. Oficiálně přidala svou krátkou formu Chekia v roce 2016. Zde je to, co potřebujete vědět o elektronickém obchodování v České republice:

Hledáte software pro elektronické obchodování k prodeji v Evropě? Rychlost světla A Shopify Obě stránky jsou ideální pro přeshraniční elektronický obchod.

Země Česká republika počet obyvatel 10 milionů lidí -% uživatelů internetu 81,7% Online prodej 9 5,9 miliardy (2019) Pozoruhodné online obchody: Alza.cz, Rohlik.cz, Mall.cz

Obsah:

Události elektronického obchodování v České republice

V České republice se každoročně pořádá mnoho akcí elektronického obchodování. Máme snadný kalendář událostí eCommerce, kde najdete všechny hlavní online maloobchodní akce v Evropě.



Zákazníci elektronického obchodování v České republice

Platební metody – Z 10 milionů lidí žijících v České republice lze téměř 6 milionů z nich považovat za nakupující online. Penetrace uživatelů na tomto trhu dosáhla do roku 2020 54 procent a do roku 2025 se předpokládá, že dosáhne 65 procent. Pokud jde o platební metody, Česká republika je dobře známá svou vysokou úrovní hotovosti. Proto je platba za doručení stále nejpopulárnější platební metodou, kterou je účet 45 procent Transakce. Bankovní převody pokrývají téměř 30 procent transakcí.

Druhy produktů – Z hlediska příjmů, které vydělává, je móda (29 procent) nejoblíbenější kategorií produktů v českém elektronickém obchodu. Následují spotřební elektronika a média (28 procent), hračky, zábava a kutilství (23 procent), nábytek a vybavení (12 procent) a jídlo a osobní péče (8 procent).

Chcete podnikat přeshraničně? Získejte svůj Zdarma digitální kopie Přeshraniční časopis Zůstaňte tu a tam naladěni.

Trh elektronického obchodu v České republice

Podle provedených údajů Statistika„Předpokládá se, že český průmysl elektronického obchodování bude v roce 2019 činit přibližně 2,5 2,5 miliardy a v roce 2020 3 3,39 miliardy. Web také předpovídá, že online příjmy v Čečensku budou do roku 2025 vykazovat roční růst 2,57 procenta. Elektronická asociace však odhaduje, že hodnota elektronického obchodování v roce 2019 bude 155 miliard českých korun (APEK), což odpovídá 5,53 miliardy. Český internet představuje 13 procent maloobchodního prodeje v zemi.

Největší online obchody v České republice

Chekia má několik skvělých online prodejců. Mezi nimi je Alka.com, která prodává všechny druhy spotřební elektroniky online. Další významnou společností v oblasti elektronického obchodování je online obchodní dům Mall.cz. Supermarket Rohlic.com má také velmi silné zastoupení online a CZC.cz je oblíbený online obchod.

Poslední zprávy o České republice Česká společnost Nulisek představuje P2B trh Česká společnost Nulisek představila obchodní tržiště z online obchodu pro maloobchodníky. Stránka začala jako projekt digitalizace místního velkoobchodního obchodního centra v Praze, ale stala se online velkoobchodním trhem s tisíci podniky. Expert na optiku online Lentiamo expanduje do Irska Český online odborník na optiku Lentiamo se v Evropě opět rozšiřuje. Společnost eCommerce nyní spustila svůj online obchod v Irsku. Od nynějška si irští nakupující mohou objednávat kontakty, brýle a sluneční brýle v obchodě Lentiamo online. Český online supermarket Rohlak se blíží ke spuštění v Německu Rohlak, online supermarket v České republice, oznámil plány na spuštění v Německu. Tato expanze byla původně plánována na rok 2025. Ale vzhledem k tomu, že online obchod s potravinami je v současné době velmi žádaný, uvádí se na trh uvedení dopředu. Na konci tohoto roku se očekává spuštění Rohliku v Mnichově … Pokračovat ve čtení READ Egypt je jedním z nejlepších turistických cílů českých turistů Linka expanduje na 5 nových trhů v Evropě Stripe rozšířila své tarifní služby v Evropě. Americká technologická společnost je nyní obecně dostupná v České republice, Rumunsku, Bulharsku, na Kypru a na Maltě. Platební společnost nyní může podporovat podniky ve 29 zemích po celé Evropě. Maternia nyní prodává dioptrické brýle online Maternia zahájila online prodej doporučených brýlí. Původně to bylo plánováno na druhou polovinu roku 2020, ale oční specialista tyto plány na expanzi urychlil kvůli současné situaci způsobené koronovým virem.

Přečtěte si naše články o elektronickém obchodování v České republice.

Poslední aktualizace: březen 2021