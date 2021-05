Nejvíce krok Nedávné průzkumy veřejného mínění„Jen několik měsíců před parlamentními volbami v České republice zvítězila voličská základna Česká pirátská strana.

Pokud mají nyní proběhnout volby, bude spojenectví mezi Piráty a Stranou starostů a nezávislých (STAN) polarizováno s 27 procenty, středopravá volební aliance známá jako SPOLU získá 21,5 procenta a strana bude tlačena na třetí místo se současným předsedou vlády Andrzejem Babikem s 21 procenty.

Překvapivá změna volební účasti přiměla piráty shromáždit podpisy v parlamentu, aby mohli plánovat hlasování o nedůvěře proti současné vládě, která, pokud bude úspěšná, plánuje vyhlásit předčasné parlamentní volby již v červenci.

Tento krok je často projevem síly a provokace k lepšímu hraní se svými mladými městskými voliči. Tento návrh však nemá žádný praktický účinek, protože volby 8. října se neplánují, kromě rozpaků předsedy vlády.

Pro hlasování o důvěře potřebovali podpisy 50 poslanců, kteří v současné době slouží, ai když sjednocená opozice mohla snadno vytvořit podpisy této velikosti, piráti nemohli získat podporu pravice, protože jsou zcela vlevo, nebo by všichni v zásadě podporuje odstranění české vlády, i když centristický poslanec.

Nakonec Piráti 6. května odložili své úsilí o dosažení předčasných voleb s odvoláním na rozhodnutí prezidenta oficiálně stanovit datum podzimu. Dosáhli však svého cíle vytvářením kontroverzí na jedné straně a získáváním významné publicity v českých médiích na straně druhé.

Vzestup pirátů v anketách lze mimo jiné vysvětlit zveřejněním výsledků vyšetřování výbuchu ve Vrběticích, do kterého jsou zapojeni ruští tajní agenti. Tato zpráva vyvolala u české veřejnosti velké pobouření.

Ačkoli jejich výrazný a jasný postoj široce odrážela obecnou náladu v zemi, pokud by byly nejnovější zprávy o erupci Vrbětic správné, mohlo by se to v podzimních volbách vrátit zpět.

Bez ohledu na to, zda byli do incidentu zapojeni ruští agenti, detektivové zpochybňují původní výsledek vyšetřování motivů pachatelů.

I když jsou nové průzkumy veřejného mínění správné, je nepravděpodobné, že by Piráti dokázali získat čtvrtinový podíl s liberálními, proevropskými aliančními partnery STAN, které by mohly sestavit příští českou vládu. Růst jejich podpory nicméně komplikuje úkol příští ústřední vládě, který bude pravděpodobně možný po říjnových volbách.