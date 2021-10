S novým výskytem COVID-19 budou tato místa opět uzavřena

Jak se svět otevírá, existuje několik míst, která se hromadí – alespoň prozatím. S novými místně přenášenými případy COVID-19 v Číně a rostoucím počtem případů v Rusku města přinesla omezení-restaurace a bary se mohou zavřít, školy pozastavit a vrátit se noční zákaz vycházení. Přestože zatím není důvod k panice, je vždy užitečné zůstat ve střehu. Zde je to, co potřebujete vědět.

3 místa budou opět uzavřena

Moskva

Od 28. října vstoupí Moskva do přísné politiky Zavřít. V Rusku bude pracoviště celoplošně uzavřeno od 30. října do 7. listopadu. Také v hlavním městě bude uzavírka trvat do 7. listopadu, ale přijmou se přísnější opatření. Všechny obchody – kromě těch, které prodávají základní zboží – zůstanou zavřené, školy a školky budou uzavřeny a bary a restaurace budou moci provozovat pouze služby s sebou a rozvoz. Rozhodnutí přichází po mírném nárůstu denních případů COVID-19 v hlavním městě a po celé zemi.

Lotyšsko

Aby se zpomalil nárůst případů koronavirů, Lotyšsko oznámilo uzavření od 21. října do 15. listopadu. Všechny obchody, restaurace, školy a zábavní podniky jsou po dobu čtyř týdnů zavřeny a každý večer od 20:00 do 17:00 platí zákaz vycházení. Cestovní omezení zatím oznámeno nebylo.

části Číny

Prudký nárůst případů v různých částech Číny vedl k omezení na různých úrovních. Ve městě Erenhot ve Vnitřním Mongolsku je cestování do města i mimo něj zakázáno a obyvatelům bylo doporučeno, aby zůstali doma a odcházeli jen v případě potřeby. Ve stejné čtvrti město Aegina Banner prozatím uzavřelo všechna vstupní a výstupní místa a pozastavilo provoz škol. Ve městě Xian byla některá turistická místa uzavřena a každý, kdo přijede mimo oblast Shaanxi County, bude muset předložit důkaz o negativním testu na COVID-19 provedený nejméně 48 hodin předem. V Yinchuan byla uzavřena veřejná místa, jako jsou bary a divadla. Jeden případ byl také hlášen v čínské metropoli Pekingu. V důsledku toho byl pekingský maraton odložen. V hlavním městě nebude umožněn vstup návštěvníkům s historií cestování do postižených krajů.

Nová omezení v České republice

Česká republika v současné době zaznamenává nárůst případů COVID-19, přičemž počty lidí dosahují nejvyšší úrovně od dubna. Aby se omezilo šíření, budou restaurace a bary povinny kontrolovat certifikáty COVID-19 pro všechny návštěvníky. Certifikáty budou uvádět vaše očkování nebo stav testu. Kromě toho budou masky vyžadovány na všech indoorových akcích a pracovištích. Vláda také vypracuje časový rámec platnosti negativních testů na COVID-19.