Občanský vědecký projekt Vanishing Stars otevírá oblohu veřejnosti

Hvězdy nemají jednoduše zmizet, ale nespočet jasných objektů, které se objevily na obloze v 50. letech minulého století, už tam nejsou.

Ve snaze vyřešit záhadu se vědci obrátili na rostoucí obor známý jako občanská věda, kde se obyčejní lidé všech věkových kategorií po celém světě mohou účastnit výzkumných projektů zaměřených na zodpovězení skutečných vědeckých otázek o našem okolí, ať už jde o země nebo ve vesmíru. Sources of Evanescence and Emergence Through a Century of Observation (VASCO) Projekt občanské vědy, který začal v roce 2017, se ponoří do archivů, aby zjistil, jak hvězdy mění se.

„V projektu Citizen Science porovnáváme snímky z 50. let s moderními snímky oblohy,“ říká Beatrice Villarroelová, hlavní řešitelka projektu VASCO, astrofyzička ze Severského institutu pro teoretickou fyziku ve Švédsku a hlavní autorka nového článku. popisující projekt, říká Space.com.org v e-mailu. „Konečným cílem je identifikovat objekt, který je jasně viditelný na mnoha starých fotografiích, ale dnes již není vidět.“

Takže dobrovolníci na obrazovce projektu 150 000 kandidátů „fading star“, kteří pocházejí z a Studium 2020 (Otevře se na nové kartě) Chcete-li zjistit, zda objekty na fotografiích z 50. let lze nalézt na moderních fotografiích. Projekt prozkoumal 15 593 párů kandidátských snímků v datech, neboli přibližně 10 % všech kandidátů, a identifikoval 798 položek, které klasifikovali jako „zmizelé“.

„Mizející“ hvězdy se mohou ukázat jako cokoli od zářící hvězdy nebo hvězdy Supernova do dosvitu gama záblesku.

Výzkum přispívá i k hledání mimozemské inteligence, popř SETI , také podle Djamela Mimouniho, astrofyzika z University of Constantine 1 v Alžírsku a spoluautora článku, který poznamenává, že SETI tradičně vedli vědci zaměření na radioastronomii. Vasco zaujímá jiný přístup a vidí „blednoucí hvězdy“ jako možné znamení vyspělých civilizací.

„Dá se říci, že je to další evoluce SETI,“ řekl Space.com v e-mailu. Pátrání také zasahuje domů, řekl. „Zajímá nás také pátrání po artefaktech z vesmíru na oběžné dráze Země tím, že hledáme rychlé sluneční odrazy (lesk) od satelitů a vesmírného odpadu v pre- Sputnik Obrázky „.

A Project VASCO není jen pro dospělé. Projekt VASCO-Kids Uninterrupted Project umožňuje mladým nadšencům astronomie zapojit se také do vědeckých studií.

„Cílem VASCO-Kids je propagovat globální projekt VASCO po celém světě zaměřený na žáky a malé děti obecně a také si klade za cíl využít tento projekt jako silnou podporu pro vzdělávání dětí v astronomii,“ řekla Echeima Amine-Khoja, a. nedávno dokončil zkušený amatérský astronom, magisterský titul z astrofyziky z University of Constantine 1, který dva roky pracoval s VASCO a VASCO-Kids, řekl Space.com v e-mailu.

Protože je VASCO veřejně dostupné, webové rozhraní (Otevře se na nové kartě) Byla navržena tak, aby byla uživatelsky přívětivá, aby umožnila jednotlivcům ze všech vědeckých oblastí skenovat obrázky pro „blednoucí“ hvězdy. VASCO-Kids je příkladem účasti veřejnosti pro mladší publikum, které používá webové rozhraní k pomoci s projektem.

Projekt občanské vědy VASCO již sklidil ve vědecké komunitě určitá ocenění. Villarroel obdržela ve Švédsku v roce 2021 cenu L’Oreal-UNESCO pro ženy ve vědě za svou práci na projektu VASCO a poté cenu L’Oreal-UNESCO pro ženy ve vědě „International Rising Talent“ v roce 2022, čímž se stala první Švéd převezme cenu. Několik studií založených na výzkumu VASCO bylo také prezentováno nebo publikováno v různých časopisech, včetně The Astronomical Journal A vesmírná akce A Vědecké zprávy (Otevře se na nové kartě).

Jak VASCO pokračuje, projekt se snaží zlepšit své metody, včetně vylepšení umělé inteligence, kterou projekt používá, a shromažďování infračervených a optických snímků některých ze svých „nejzajímavějších kandidátů“.

Hicham El Karkouri, astrofyzik z Výzkumného ústavu CERIST v Alžírsku a spoluautor článku: „Být součástí projektu občanské vědy VASCO pomáhá člověku učit se více, rozvíjet nové dovednosti a praktikovat vědecký výzkum jako skutečný vědec. “ řekl Space.com v e-mailu. „Výsledky, které můžeme získat z projektu Občanské vědy, by dokonce mohly vést k velkým a úžasným novým objevům, do kterých by se rád zapojil každý, a proto doporučuji všem, aby se zapojili do projektu Občanské vědy VASCO.“

Projekt je popsán v a papír Publikováno 27. října v časopise Universe, jejich projekt najdete na webová stránka .