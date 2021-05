Vědci z Harvardu vytvořili nástroj pro úpravu genů, který může konkurovat CRISPR

Vědci z Harvard University v biologicky inspirovaném Wyss Institute of Engineering Vytvořeno Nový nástroj pro úpravu genů by mohl vědcům umožnit provádět miliony genetických experimentů současně. Říkají tomu technologie Retron Library Recombineering (RLR) a využívá kousky bakteriální DNA zvané retrony, které mohou produkovat kousky jednovláknové DNA.

Pokud jde o genovou editaci, CRISPR-Cas9 je dnes pravděpodobně nejoblíbenější technologií. V posledních několika letech způsobil ve vědeckém světě vlny a poskytl vědcům nástroj, který potřebují, aby mohli snadno měnit sekvence DNA. Je přesnější než dříve používané techniky a má celou řadu Potenciální aplikace, Počítaje v to Záchranné procedury Pro různé nemoci.

Nástroj však má některá hlavní omezení. Může být obtížné dodávat materiály CRISPR-Cas9 ve velkém množství, což například zůstává problémem pro studie a experimenty. Způsob, jakým tato technologie funguje, může být také cytotoxický, protože enzym Cas9 – molekulární „strojek“ odpovědný za řezání řetězců DNA – také často odřízne necílová místa.

Technologie CRISPR-Cas9 ve skutečnosti rozřezává DNA tak, aby během procesu opravy začlenila sekvence mutací do svého genomu. Mezitím mohou retrony vložit mutovaný řetězec DNA do duplikované buňky, takže řetězec může být začleněn do DNA dceřiných buněk. Retrony mohou navíc sloužit jako „čárové kódy“ nebo „jmenovky“, což vědcům umožňuje sledovat jedince v populaci bakterií. To znamená, že jej lze použít k úpravě genomu bez poškození původní DNA a lze jej použít k provádění více experimentů v jedné velké směsi.

Vědci z Wyss testovali RLR Coli A bakterie zjistily, že 90 procent populace začlenilo sekvenci retronu po několika modifikacích. Byli také schopni prokázat jeho užitečnost v masivních genetických experimentech. Během svých testů byli schopni najít mutace rezistence na antibiotika Coli Sekvenováním čárového kódu retronů spíše než sekvenováním jednotlivých mutantů, což činí proces mnohem rychlejším.

The studie První spoluautor Max Schubert vysvětlil:

“RLR nám umožnilo udělat něco nemožného s CRISPR: Náhodně jsme rozřezali bakteriální genom, převedli tyto genetické segmenty na jednovláknovou DNA in situ a použili jej k screeningu milionů sekvencí najednou. RLR je nejjednodušší a nejflexibilnější nástroj pro úpravu genů, který lze použít v experimentech. Vysoce multiplexovaný, což eliminuje toxicitu často pozorovanou u CRISPR a zlepšuje schopnost výzkumníků zkoumat mutace na úrovni genomu.

CRISPR byl po dlouhou dobu považován za zvláštní věc pro bakterie a objev toho, jak využil genomové inženýrství, změnil svět. Retrons je další bakteriální inovace, která může také poskytnout některé důležité pokroky. “

Je ještě třeba udělat, než bude možné RLR široce používat, včetně zlepšení a standardizace rychlosti jeho uvolňování. Tým se však domnívá, že by mohl „vést k novým, vzrušujícím a nečekaným inovacím“.