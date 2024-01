Elden Ring dostává novou aktualizaci, ale fanoušci chtějí jen DLC novinky.

Stále o tom skoro nic nevíme Prsten Al-DinNadcházející DLC pro, Erdtreeův stínTo ale nezabránilo lidem dožadovat se zpráv o rozšíření. Vývojář FromSoftware vydal 11. ledna malou aktualizaci kriticky uznávané hry s otevřeným světem a fanoušci zaplavili tweet oznamující nejnovější patch s nějakým vážným hopiem pro další obsah.

na x/twitterFromSoft sdílel zprávu, že aktualizace hry 1.10.1 je nyní dostupná na PC přes Steam. a Samotná náplast je maláPřidána „Snadná aktualizace Anti-Cheat pro podporu aktualizace Steam OS“, možná kvůli omezení Podvodníci A Hackeři to bylo To hru sužuje od jejího uvedení v únoru 2022.

Pod příspěvkem je velké množství reakcí hovořících o DLC.

Pocity jsou stejné Prsten Al-Din subreddit, s několika lidmi Podělte se o vznikající vzrušení Zatímco také Smát se nejnovější aktualizaci Hra se právě stala. Ještě v prosinci a Uniklo na subreddit Podnítilo to fámy DLC by mohlo vyjít v únoru. uvidíme.

V tuto chvíli jsou to jediné informace, které o ní máme Erdtreeův stín Je to oficiální umělecké dílo zobrazující Mikaelu na koni Torrenta. Toto je jediná fotka, kterou má Zajatý Prsten Al-Din Teoretici, který se nyní měsíce snažil rozluštit každý malý detail v pořadu. Loni v prosinci producent Yasuhiro Kitao vyzval fanoušky, aby byli trpěliví, Citát na předávání cen PlayStation Partner Awards v Japonsku Který Erdtreeův stín „Máme před sebou ještě dlouhou cestu,“ ale vývoj projektu „dobře postupuje.“ Vypadá to, že budeme muset chvíli počkat, ale to nevadí. Nechte FromSoftware vařit. Rozšíření by bylo chutné.