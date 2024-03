Ben Littleton: Euro 2012 Náhled: Česká republika

Česká republika potřebovala ke kvalifikaci na mistrovství Evropy 2012 barážovou výhru nad Černou Horou po nenáročné sezoně, v níž v osmi zápasech vstřelila jen 12 branek a doma prohrála s Litvou. Ve skutečnosti generální ředitel FA Vladimír Smetcher málem vyhodil trenéra Michala Bilice.

Došlo ale k obratu, částečně kvůli suspendování záložníka Thomase Hopschmanna pro zápas s Černou Horou. Bielik byl nucen svůj tým zamíchat a nahradit Hobschmanna Petrem Jiráskem, zatímco Jaroslav Blasyl hrál hlubší roli v novém rozestavení 4-2-3-1. Tomáš Rosický se vrátil do role tvůrce hry a najednou Češi zaútočili s vervou, která v předchozím rozestavení 4-2-2-2 chyběla.

Největším problémem zůstává střílení branek tohoto týmu, Milan Baroš totiž dokázal, že je na hony vzdálený hráči, který rozsvítil Euro 2004, a 22letý Thomas Beckhardt ještě není zcela připraven jej nahradit.

Brankář Petr Čech

Čech měl na Euru 2008 špatný výkon a tuto sezónu nevypadal skvěle, dokud se po jmenování Roberta Di Mattea trenérem Chelsea nevrátil do formy. Brankář téměř sám vyřadil Barcelonu do semifinále Ligy mistrů, když ve finále vyhrál nad Bayernem Mnichov tři ze šesti penalt. Přes to všechno se mu u českých fanoušků stále nedostává respektu, který by měl.

M. Peter Jeráček

Klíčový hráč Viktorie Plzeň, který v roce 2011 vyhrál Českou ligu – a zaujal při svém prvním vystoupení ve skupinové fázi Ligy mistrů v minulé sezóně – Jirásek vstřelil ohromující sólový gól při výhře play-off nad Černou Horou. Jeho vzhled dodal Čechům novou vitalitu. „Je pracovitý, všestranný a pokrývá spoustu terénu,“ řekl Čech o 26letém hráči, který utrpěl zranění kotníku a od svého lednového přestupu do Wolfsburgu málo hrál.

M. Thomas Rosicki

Rosického, hvězda českého fotbalu od doby, kdy byl tvůrcem týmu z roku 2004, se od zimy projevil i v národním týmu. Jednoduše řečeno, když hraje dobře Rosický, hraje dobře i Česká republika. Těžil z návratu do své preferované role č. 10; Většinu kampaně hrál v rozestavení 4-2-2-2 a většinu času trávil driftováním po hřišti. Jak Arséne Wenger zmínil ve druhé polovině letošní sezóny, Rosický preferuje hru uprostřed.

Je to konec Barrosovy mezinárodní kariéry?

Baroš, nejlepší střelec Eura 2004, se stal postavou, kterou čeští fanoušci milovali i nenáviděli, ačkoli Bielek z jeho podpory neustoupil. Baroš vstřelil 40 reprezentačních gólů (český rekord Jana Kollera je 53), ale v posledních 32 zápasech dal jen devět gólů (z toho pět proti San Marinu a Lichtenštejnsku). Zapletení do série skandálů mu poškodilo reputaci a po kvalifikaci Čechů na Euro 2012 se vrátil do Prahy opilý jen v tangách. „Vždy budu rebel a nikdy mě nebude zajímat, co o mně lidé říkají,“ řekl. Očekává se, že po turnaji odejde z mezinárodního fotbalu.

Může Bielek získat novou smlouvu?

Bielik byl v polovině sezóny na pokraji vyhození, a přestože se očekává, že po turnaji odstoupí, mohl by dostat odklad, pokud dokáže vyvést tento tým ze skupiny A. Bielik, bývalý záložník, který hrál za svou zemi na mistrovství světa 1990, je přirozeně opatrný trenér a díky svým metodám získal v roce 2007 se Spartou Praha ligový a pohárový double. Pozdní změna ve formaci ale přinesla útočnější český styl. Bude to stačit k udržení ve funkci?

Vydrží plzeňský efekt?

Loňský český mistr Viktoria Plzeň se stal prvním českým týmem mimo Prahu, který se v této sezóně probojoval do skupinové fáze Ligy mistrů poté, co vyhrál všechny kvalifikační zápasy, doma i venku, proti Pjuniku Jerevan, Rosenborgu a Kodani (1) . -3, 2-1). Ve své skupině porazil a remizoval s BATE Borisov, než dramaticky remizoval s Milánem 2-2. To Bielika povzbudilo k výběru čtyř hráčů Plzně pro rozhodující zápas České republiky proti Skotsku, který skončil remízou 2:2. Při výhře v play-off nad Černou Horou sehrála Plzeň zásadní roli: Václav Pilar se blýskl úvodní brankou, druhý přidal po faulu na Daniela Koláře. Jirasik, který se mezitím přestěhoval do Wolfsburgu, vstřelil jediný gól hostů po brilantním driblingu uvnitř pokutového území. „Hráči Plzně nám určitě pomohli, zesílili naši útočnou hru a dali nám více možností,“ řekl Bielik.

Bielik hrál většinu kvalifikačních zápasů s Rosickým a Blasilem za dvoučlennou útočnou silou, ale při rozhodující výhře nad Černou Horou přešel na rozestavení 4-2-3-1 s Jiráskem a Blasilem ve středu zálohy. Obojí se vyplatilo, Blassil hraje s Hubschmannem excelentně, protože je kreativnější a dobře navazuje na Rosického. Nové jméno je i na pravém obránci, v Teodoru Gebre Selassiemu, který hraje na pozici středního obránce za Slovan Liberec, ale od loňského debutu v národním týmu vynikal.