První upozornění na počasí v Chicagu: Kvalita ovzduší je nejhorší v zemi

Chicago (CBS) – Severní vítr nahnal do oblasti další kolo kanadského kouře Wildfire.

Od pondělní 16:00 kvalita ovzduší klesla do červené, tedy nezdravé kategorie. Kvalita ovzduší v oblasti Chicaga byla v pondělí pozdě večer hodnocena jako nejhorší v zemi.

V 22:00 byl index kvality ovzduší v Chicagu 156 – druhý nejhorší na světě, měřeno iQair. Po pákistánském Láhauru se umístilo Chicago se 175. Třetí skončila indonéská Jakarta se 139.

Po celý večer hustý kouř snižoval viditelnost.

Postiženy byly také severní oblasti od Milwaukee po Green Bay.

CBS2



podle airnow.gov:

Lidé s onemocněním srdce nebo plic, senioři, děti a mladiství Proveďte některý z těchto kroků ke snížení expozice: Vyhněte se namáhavým outdoorovým aktivitám.

Venkovní aktivity udržujte krátké.

Zvažte přesun nebo přeplánování fyzických aktivit uvnitř. někdo jiný – Bere Jakýkoli z těchto kroků ke snížení expozice: Vyberte si aktivity, které jsou méně namáhavé (jako je chůze místo běhu), abyste nebyli zadýchaní.

Zkraťte dobu, po kterou jste aktivní venku.

Buďte aktivní venku, když je nejlepší kvalita vzduchu.

CBS2



Očekává se, že zakouřená obloha a špatná kvalita ovzduší budou pokračovat až do úterý. Modely naznačují, že toto poslední kolo kouře může být mnohem silnější než to, co jsme řešili na začátku tohoto měsíce.

CBS2



Do středečního rána se očekává určité zlepšení.