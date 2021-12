Oficiální program West Ham United vs Chelsea je nyní v prodeji!

West Ham United oceněný Oficiální program sobotního zápasu Premier League s Chelsea je již v prodeji!

Zatímco se Londýn připravuje na hostování 60 000 fanoušků na náš osmý domácí zápas Premier League 2021/22, vydali jsme další 116stránkové vydání plné exkluzivních rozhovorů a vzrušujícího obsahu pro fanoušky všech věkových kategorií.

Místa na sobotní zápas jsou již volná

Program sezóny anglické Premier League 2020/21 byl odhlasován Premier ProgsOficiální magazín Irons pro zápasové dny je nejlepším vydáním Premier League v Anglii za nejlepší peníze.

Sobotní vydání obsahuje speciální obálku nakreslenou karikaturistou Stevem Callahanem se třemi vítězi Poháru vítězů evropských pohárů a Světového poháru FIFA Sirem Geoffem Hurstem, Bobbym Moorem a Martinem Petersem.

Uvnitř Tomáš Souček vypráví o životě v Claret and Blue, když dal týmu před osobní cíle a svůj cíl dovést Českou republiku na mistrovství světa ve fotbale 2022.

Bývalý brankář West Hamu Bobby Ferguson sdílí své křiklavé vzpomínky na čas v Claret and Blue v My West Ham Scrapbook, zatímco absolvent fotbalové akademie Conor Okus vše vypráví v Where Are They Now? Vlastnosti.

Ken Dyer a Tony Carr vzdávají poctu zesnulému křídelníkovi West Hamu a Chelsea a slavnému bývalému trenérovi akademie Peteru Brabrbrookovi a také novinky z akademie a ženského týmu.

Zatímco svět slaví Mezinárodní den osob se zdravotním postižením (IDPD) Organizace spojených národů, zaměřuje se klubový lékař Richard Wheeler na víkend #FootballForAll v Para Football, aby se fotbalová komunita setkala, aby se dozvěděla o lidech s postižením a podpořila inkluzi postižených.

Bývalý český velvyslanec ve Velké Británii Libor Seka, fanoušek West Hamu, hovořil o své nové knize „British Missions“, ve které se spolu se Suchičem a Vladimírem Kovalem při návštěvě hrobů hrdinů druhé světové války z jejich vlasti.

Se sloupky napsanými manažerem Davidem Moyesem a kapitánem klubu Markem Noblem a dalšími věcmi je v oficiálním programu obsah pro každého!

