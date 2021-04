Danny Ward: Držitel Leicester City podepisuje nové dohody s Foxes do roku 2025 | fotbalové novinky

Brankář Danny Ward podepsal s Leicesterem novou smlouvu do roku 2025.

27-letý hráč nastoupil do Leicesteru z Liverpoolu v roce 2018 a odehrál 14 vystoupení za Fennec ve všech soutěžích.

Ward zahájil svou kariéru ve Walesu, kde prošel Wrexham Academy před podpisem s Liverpoolem v roce 2012. Pomohl Huddersfield Town získat postup do anglické Premier League pokutovými kopy v posledním zápase proti Readingu v roce 2017 během kouzla s Readingem. Pes.

Ward byl s Walesem uzavřen 12krát a minulý měsíc začal v Cardiffu kvalifikačním vítězstvím nad Českou republikou 1: 0.

„Cítím se opravdu dobře,“ řekl Ward webu Leicester Club. “Poprvé jsem měl opravdu dobrý pocit, když jsem podepsal, a naštěstí jsme byli schopni společně růst jako klub i jako tým, takže jsem opravdu nadšený z toho, co nás čeká.”

“I za tu krátkou dobu, co jsem zde, můžete vidět pouze z hlediska zařízení, pokrok byl úžasný.”

“Náš úspěch také v lize. Měli jsme také evropské dobrodružství, takže krok za krokem jdeme správným směrem a jako hráč je opravdu vzrušující se do toho zapojit. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co leží vpřed.”

Strana Brendana Rodgersa se připravuje na své první vystoupení v semifinále FA Cupu od roku 1982, kdy v neděli čelila Southamptonu ve Wembley, a Ward, který se dříve v soutěži objevil ve dvou vítězstvích nad Brentfordem a Brightonem, uvedl, že lišky byly rozhodné jít najednou. Nejlepší a soutěžit o mistrovské dílo.

“Všichni jsme na dobrém místě,” řekl. „Minulý rok pro nás jako skupinu znamenal obrovskou křivku učení. Máme semifinále FA Cupu a těšíme se na něj kromě toho, že budeme mít dobrou pozici v lize, takže doufáme, že se dostaneme tam, kam chceme být.”

Pondělí 26. dubna 19:00



“Ale všechno se vrací zpět k tvrdé práci, minutám na trávníku a společné práci. Nakonec jako hráči chceme být úspěšní a získat trofeje pro tento klub.”

„Nyní jsme ve fázi, kdy je konec práce. Abychom se dostali do semifinále, vynaložili jsme hodně tvrdé práce, takže je hezké mít kouzlo a kouzlo jít do Wembley a všeho, co k tomu patří, ale nakonec je to semifinálový zápas a skvělá příležitost pro nás jako hráče. A zaměstnanci, kteří tomuto klubu přiblíží další krok. “