Budování infrastruktury pro zelený růst

Úsvit nové éry: K zajištění udržitelnosti činností, jako je výroba energie a doprava, bude zapotřebí pečlivé plánování a investice. Uznání: Filip Bunkens / Unsplash

Aby vlády „lépe stavěly zpět“, musí dohlížet na vytváření nové infrastruktury k dekarbonizaci svých ekonomik. Na nedávném webináři diskutovali vyšší úředníci z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj z Estonska a České republiky o tom, jak nejlépe tyto změny financovat a řídit – a do jaké míry COVID-19 posunul cílové stránky. Catherine Early Reports

Změny v infrastruktuře a zastavěném prostředí jsou velkou částí snah vlád přeměnit jejich ekonomiky na „čistou nulu“ do roku 2050. Ale na rozdíl od toho, co můžete očekávat, „budování čehokoli je ideálním scénářem“, tvrdí Dr. Kim Yates , vede udržitelnost ve Velké Británii a Evropě A změna klimatu v Mott MacDonald, konstrukční a technické poradenství.

Yates uvedl, že zatímco celkové emise uhlíku ve Velké Británii klesají, emise z výroby stavebních materiálů, jako je ocel, beton a asfalt, stále rostou. Poznamenala, že jedním z problémů je absence politiky, jak dosáhnout čisté nuly. Zatímco Yates rychle doháněl, řekl, že inženýři musí obejít dodržování předpisů, aby mohli budovat zelenou infrastrukturu.

Na udržitelnost je třeba pohlížet dlouho před výstavbou: Yates tvrdil, že významného přínosu při snižování emisí uhlíku a životního prostředí lze dosáhnout, když jsou tyto faktory zohledněny na začátku projektů. „Podívá se na to, co stavíte. Dokážete obnovit existující aktivum? Opravdu ho potřebujete?“ Řekla: „To v něm buduje toto myšlení.“

Přemýšlet o tom, co – a i když – musíte postavit, to bylo jen jedno téma diskutované na nedávném webináři o zelené infrastruktuře moderované Globálním vládním fórem s podporou znalostního partnera Motta MacDonalda. Vysokí představitelé Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a vlád Estonska a České republiky diskutovali o politických přístupech, o tom, jak utvářet systémy financování a využívat investice soukromého sektoru k jejich financování, a zda pandemie COVID-19 změnila výzvy, kterým čelí tvůrci politik a vedoucí projektů.

Snižte, dovybavte a obnovte

Podle Anny Paškové, ředitelky environmentální politiky a udržitelného rozvoje v ministerstvu životního prostředí, Česká republika místo budování nové upravuje infrastrukturu jako součást své strategie dekarbonizace. Od roku 2009 uvedla, že díky programu modernizace bylo 36 000 budov energeticky efektivnějších tím, že majitelům domů poskytlo granty na izolaci. Další fáze programu také poskytne financování solárním tepelným systémům, zeleným střechám a technologiím šetřícím vodu.

Anna Baskova je ředitelkou politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí České republiky

Podle Eva Janisso, vedoucího odboru výstavby a bydlení na ministerstvu hospodářství a komunikací, bylo v Estonsku vládní strategií krok zpět od výroby energie a zaměřit se na chytřejší používání. „Opravdu chceme využít nejlevnějšího energetického potenciálu, který je ušetřen v energii,“ řekl.

Renovace budov je hlavním aspektem tohoto přístupu. Janisso uvedl, že přibližně polovina veškeré spotřeby energie v Estonsku pochází z budov, ve srovnání s průměrem Evropské unie 40%. Řekl, že dlouhodobá strategie obnovy země plánuje zvýšit roční modernizaci vládních, bytových a komerčních budov ze současné úrovně kolem 500 000 ročně na téměř 2 500 000 do roku 2035..

Kromě úspory nákladů, energie a uhlíku může energetická účinnost budov zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší, odkaz starších budov a odolnost prostor přizpůsobit se v budoucnu různým způsobům využití, uvedl Janisso.

Estonsko také experimentuje s tím, jak mohou data v reálném čase řídit energetickou účinnost. Janisso poznamenal, že údaje o spotřebě energie v reálném čase by mohly vést k pulzujícímu trhu služeb a produktů energetické účinnosti. „Data o spotřebě v reálném čase otevírají dveře k měření uhlíkové stopy v reálném čase, takže každý vlastník budovy může vidět potenciální úspory při zvažování vylepšení budovy,“ uvedl.

Financování zelené infrastruktury

Ale i když je účinnost začleněna do projektů, vlády ji stále musí financovat z rozvah roztržených epidemií. Mnoho lidí k tomu využívá kombinaci financování z veřejného a soukromého sektoru.

Dirk Rutgers je analytik politiky v oblasti zeleného financování a investic v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Pašková uvedla, že Česká republika financuje modernizaci zelené infrastruktury prostřednictvím několika evropských fondů, včetně strukturálních fondů Evropské unie a Modernizačního fondu, který podporuje členské státy s nízkými příjmy prostřednictvím dekarbonizace. Financování podpoří programy včetně dodávek energie, obnovitelné energie, nových tepláren, čisté mobility a vodní infrastruktury.

Řekla, že země také použije peníze z Fondu spravedlivého přechodu Evropské unie na podporu jeho práce při dekarbonizaci bývalých oblastí těžby uhlí, což také sníží nerovnost. Evropská komise rovněž stanovila, že investice členských států musí projít testem „neškodit“ klimatu a životnímu prostředí. Dodala, že by to mohlo změnit hru ve smýšlení zemí o tom, jak investují financování.

Dirk Rutgers, analytik politiky v oblasti zeleného financování a investic v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, uvedl, že vlády by rovněž měly vytvořit vhodné prostředí pro institucionální investory na podporu financování zelené infrastruktury. Poznamenal, že penzijní fondy a pojišťovací společnosti obvykle utrácejí velmi malou část svých investičních portfolií na infrastrukturu.

Podle výzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj mají čtyři největší typy institucionálních investorů v infrastruktuře, jako je doprava, energie, odpad, voda a stavebnictví, 1,04 bilionu USD. Ale to je blednutí proti 64 bilionům dolarů podnikových akcií a dluhopisů a pouze 314 miliard dolarů z celkového počtu lze považovat za zelenou infrastrukturu.

Dr. Kim Yates je vůdcem udržitelnosti a změny klimatu ve Velké Británii a Evropě ve společnosti Mott MacDonald

Nedávný výzkum, který Röttgers dokončil, ukazuje, jak mohou tvůrci politik povzbudit investory k tomu, aby jejich portfolia byla zelenější. Navrhl, aby vlády zakročily v regulaci finančních trhů nebo se na nich staly aktéry, aby zvýšily investice z institucionálních fondů, s poukazem na nutnost zajistit, aby byly k dispozici prostředky na projekt, které splňují politické cíle, například za peníze, do kterých je možné investovat.

Vlády by také měly zajistit, aby nebránily neúmyslnému investování zákazem určitých finančních nástrojů, jako je například YieldCos: investiční nástroje, které mateřská společnost zřídila pro vlastní provozní aktiva. “Je to opravdu dobrý nástroj a chuť k institucionálním investorům, ale není povolen ve všech zemích. Podobné nástroje jsou zaměřeny pouze na fosilní paliva.”

„Zajistěte, aby to mohl udělat kdokoli ze soukromé strany, kdo chce investovat do těchto projektů, ať už se jedná o opravdu velkého investora s obrovskými částmi financování, nebo o opravdu malého investora, jako je váš vlastní spořitel. Vlády by měly dát soukromým financím šanci setkat se jejich potřeby, “doporučil. Rutgers.

Budovat lépe?

Investovat do zelené infrastruktury však nemusí být pouze institucionální investoři. A Nedávná analýza Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Odhalil, že vlády utrácejí zhruba stejné množství peněz na zotavení na investice příznivé pro životní prostředí, jaké utrácely za investice s negativním dopadem, uvádí Rutgers.

„Pro vlády, které se zaměřují na tyto investice, by mohlo být užitečné mít transparentní informace o tom, do čeho vlastně investují, stanovit cíle, kolik mají investovat do ekologických opatření, a být zcela jasný, do čeho neinvestovat,“ řekl. . Dodal, že tyto typy pokynů stanovil pouze Evropská komise.

Ivo Janisso je vedoucím odboru výstavby a bydlení na ministerstvu hospodářství a komunikací v Estonsku.

Ostatní členové týmu byli optimističtější: Yates uvedla, že nikdy nezažila větší aktivismus v otázce nízkouhlíkových technologií v sektoru infrastruktury. „Zaznamenali jsme nárůst dotazů a akcí, určitě, když přišel Biden,” řekla. „Nedokážu si představit, že by to šlo do agendy, protože si nemyslím, že to občané dovolí.”

Jakmile však uzávěrka COVID-19 skončí, potřeby veřejnosti se mohou dramaticky změnit, přičemž mnoho lidí očekává budoucnost hybridní práce. Rutgers poznamenal, že bude možná třeba přehodnotit systémy veřejné dopravy, protože lidé se již stěhují na předměstí, protože v kanceláři nejsou pět dní v týdnu žádáni. Navrhl, aby sítě byly nyní v hustě obydlených oblastech méně husté, ale rozšiřovaly se dále.

„Může dojít ke změně paradigmatu na základě toho, co stejně potřebujeme z hlediska klimatu a dalších environmentálních důvodů. Jsou to zábavné časy,“ řekl.

Jiní byli opatrnější. Dopad na kancelářské využití v České republice by neměl být přeceňován, poznamenala Basková, vzhledem k tomu, že během výluky pracovalo z domova jen 30–50% administrativních pracovníků. Snížení emisí vyplývající ze snížené pohyblivosti lze navíc nahradit zvýšením dodávek do domácností, uvedla. Zde – stejně jako v programu udržitelnosti – spočívá mnoho klíčů k úspěchu v lepším porozumění důkazů o vztahu mezi ekonomickými změnami a dopady na životní prostředí. „Budeme muset ověřit údaje,“ uzavřela.