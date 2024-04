Skryté hodiny v Dragon's Dogma 2 vám umožní snadno zjistit čas

Je snadné ztratit pojem o čase Dračí doktrína 2. V akčním RPG od Capcomu je toho zkrátka tolik, co můžete dělat. Za minutu se probudíte v hostelu připraveni vyrazit na cestu Dlouhá výška Do dalšího města a další věc, kterou jsem přehlédl při odbočování přes A jeskynní systém, Je noc a vy jste nechali projít celý den. Ztráta času není velká, když některé úkoly vyžadují, abyste se dostavili v konkrétní čas nebo riskovali selhání. Většina hráčů, včetně mě, si možná klade otázku, jak zjistit čas ve hře mimo pohyb slunce. No, ukázalo se, že uvnitř jsou hodiny Dračí doktrína 2 Nejspíš na tebe zíral.

Během mnoha vašich cest Dračí doktrína 2, budete pravděpodobně hodně chodit do nabídky pauzy. V této nabídce si můžete prohlédnout všechny své úkoly, prozkoumat mapu světa, zkontrolovat úložný prostor a vybavit se. Má také hodiny, i když vám to hra nevysvětlí a není to tak jednoduché jako textové pole s nápisem „Aktuálně je 13:00“ Ne, místo toho je ciferník zobrazující denní dobu. Při pohledu na nabídku pozastavení je mapa uprostřed obrazovky obklopena velkým prstencem zobrazujícím přechod dne a noci – to jsou vaše hodinky.

obrázek : Capcom/Kotaku

V řadě s Dračí doktrína 2 Vibes, ciferník připomíná středověká vyobrazení „legálních hodin“, které určovaly časy pro modlitbu a práci v křesťanství (něco, co můžete vidět v záhadné hře o vraždě Xboxu smutek!) To znamená, že to není tak snadné, jak by se některým hráčům mohlo líbit, ale jelikož vás NPC hry žádají, abyste se objevili pouze v širokých časových obdobích, jako je kolem půlnoci nebo mezi soumrakem a úsvitem, hodiny svou práci plní. Chcete-li zjistit přesný čas pro vstup do hry, podívejte se na značku v horní části číselníku.

Díky sledování času by hráči měli být schopni maximalizovat svou produktivitu a vyhnout se pozdnímu příchodu na důležitý úkol. Pokud nechcete strávit svůj den bojováním s monstry před důležitou misí, můžete se vždy rozhodnout trávit čas. Sezení na lavičce a spaní vám umožní trávit čas do svítání, poledne, soumraku a půlnoci. Můžete také odpočívat v chatě nebo kempu, abyste strávili čas do rána nebo noci s přidanou výhodou obnovení vašeho zdraví. Nakonec si můžete jen promluvit s místním truhlářem a strávit čas u skleničky.