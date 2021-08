Remastery Grand Theft Auto 3, Vice City a San Andreas jsou údajně skutečné

Kotaku je hlášeno Dlouho pověstné auto transformátory Grand Theft jsou skutečné. Podle „potvrzení podrobností ze tří zdrojů“ uvedli, že Transformers z Grand Theft Auto 3, Vice City a San Andreas jsou „v současné době ve finální fázi vývoje“.

Tyto stejné zdroje údajně poskytovaly spolehlivé informace o aktualizacích GTA Online týdny a měsíce před jejich vydáním. Jsou to však anonymní zdroje hovořící z jiného portu a nemohu potvrdit jejich přesnost. Vezměte to všechno se špetkou soli.





Podle zprávy Kotaku budou hry využívat směsici „nové a staré grafiky“ a budou připomínat „dramaticky upravenou verzi klasického titulu GTA“. Jinými slovy, je to spíše repasování než předělávání. Údajně jsou také ve vývoji pro všechny platformy, ačkoli hlavním zaměřením jsou konzole a PC verze se očekávají spíše v roce 2022 než letos.

Pověsti o znovuvytvoření nebo předělání GTA se ve vzduchu objevují už roky, umocněné nedávnými příběhy o tom, že Rockstar vydává oznámení o zastavení šíření pro jakékoli mody, které chtějí přenést starší hry GTA na novější motory nebo verze hry.

Byl jsem vlažný nad myšlenkou předělat GTA, když to bylo naznačeno ve výzvě investora Take Two na začátku tohoto roku, a Zeptal se, jestli je někdo opravdu chce. Odpověď byla jasná: Zatraceně, ty pitomče. sbírat podtext je, že lidé opravdu chtějí tato zařízení pro opětovnou optimalizaci.

Upřímně, teď, když je jistější, že je to skutečné, mě ještě více zaujalo, když to vidím v provozu. Možná je to ale jen sebezáchova.